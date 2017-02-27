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Россельхознадзор ужесточает контроль над белорусской продукцией

27.02.2017 19:08 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор обнародовал список ряда белорусских предприятий, поставки с которых будут контролироваться более жестко. 

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, поставляемую в РФ белорусскую молочку будут проверять тщательнее из-за натамицина: за последнюю неделю россияне нашли четыре пробы молочной продукции с содержанием указанного компонента, который выступает в продукции консервантом.

На сайте Россельхознадзора сегодня был опубликован список предприятий, в отношении которых будет ужесточен лабораторный контроль. К таковым отнесены: ООО «1-ая Минская птицефабрика» (выявление патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл в мясе птицы – 13.02.2017); СПК «Агрокомбинат «Снов» (выявление патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл в полуфабрикатах из свинины – 16.02.2017); ООО «Акдимол» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине – 14.02.2017 (2 случая)); ОАО «Могилевский мясокомбинат» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в полуфабрикате из говядины – 17.02.2017); ООО «Острожанский-К» «Мясоперерабатывающий комбинат» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине – 15.02.2017); ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал» (выявление незаявленного консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид) - (Е235) в сыре – 21.02.2017); ОАО «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (выявление незаявленного консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид) - (Е235) в сыре – 21.02.2017 (три случая)); ОАО «Рогачевский МКК» филиал по производству сыров (выявление превышение количества консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид) - (Е235) в сыре – 21.02.2017 (три случая)); ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (выявление превышение количества консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид) - (Е235) в сыре – 21.02.2017).

Напомним, что ранее белорусская сторона высказала категорическое несогласние со всеми претензиями Россельхознадзора и обвинила руководство российского ведомства в неправомерном использовании сомнительных методик при анализе продукции.

 
 
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Россельхознадзор обнародовал список ряда белорусских предприятий, поставки с которых будут контролироваться более жестко. 

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