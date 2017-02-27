— В чем главное отличие Max Mirnyi Center? Какая ваша целевая аудитория?

— Все наши посетители, которые давно к нам ходят, чувствуют себя здесь как дома. Это наше главное отличие от других спортивных центров. Все пожелания, замечания мы обязательно принимаем во внимание, а главное, в своей работе мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент, пришедший в наш центр, остался доволен. Со своей стороны мы сделаем все возможное для этого!

К нам приходят заниматься разные люди. У нас нет ярко выраженной целевой аудитории, она у нас очень разнообразная. Наша ценовая политика основывается на том, чтобы формировать цены чуть ниже средних по рынку, чтобы теннис и фитнес был доступен многим.

Нам на днях будет шесть лет. Могу сказать, что как только центр открылся, нам не приходилось выделять средства извне на развитие. Все, что мы зарабатываем, мы сразу вкладываем в центр.

— Сейчас модно быть спортивным, вести здоровый образ жизни, однако у многих людей все сводится к селфи у зеркала в тренажерном зале. По вашему мнению, белорусы стали более спортивными?

— Для того, чтобы сделать селфи в тренажерном зале, да еще и выложить его в социальные сети, нужно уже привести себя в форму. В том, что люди себя фотографируют, я не вижу ничего плохого. Они старались, работали над собой и своим телом, это уже хорошо.

Сегодня модно вести здоровый образ жизни. Сейчас далеко не конец рабочего дня, а посмотрите, сколько людей занимается. Люди стали более спортивными, мы это поняли шесть лет назад. По изначальному проекту в этом здании отводилось только 130 кв.м на фитнес. Ровно через год мои инструкторы затрубили тревогу — мало места! Мы с Максом, обсудив сложившуюся ситуацию, пришли к решению, что надо выделить больше места для тренажерных залов. Для этого пришлось сократить число арендаторов, зато сейчас у нас два просторных тренажерных зала общей площадью — 330 кв.м.