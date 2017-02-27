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«Чтобы заработать на квартиру, нужно уметь экономить и ставить правильные цели» — Николай Мирный
28.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Max Mirnyi Center расположен по адресу Громова, 14, и по праву является украшением Московского района. Архитектурное решение здания и цветовая гамма притягивают к себе внимание всех любителей здорового образа жизни. Зайдя в центр, мы поняли, что таких много: в зоне ресепшена была уйма посетителей от мала до велика.
Расположение центра в Малиновке не случайно. Николай Николаевич считает, что нужно развивать инфраструктуру города во всех районах, а не только в центральной его части. Плюс в центре города уже достаточно различных спортивных учреждений.
В центре пять теннисных кортов — три для взрослых, два для детей (миникорты), есть два тренажерных зала, зал для проведения всех форматов групповых тренировок, комната с тонусными столами, CleverFitness, SPA кабинет, где вас ждет: кедровая бочка, массаж, обертывания, свой медицинский центр, салон красоты и многое другое. Например, здесь вы можете сделать МРТ по тем же ценам, что и в любом другом медицинском центре.
CleverFitness— это три уникальных тренажера. Один из них, например, представляет собой капсулу, которая заполняется водой. Внутри установлен гидробайк, на котором и нужно работать. Из-за воды идет меньше нагрузки на суставы и больше на мышцы. Такие тренажеры очень хороши для тех, кто хочет похудеть.
— В чем главное отличие Max Mirnyi Center? Какая ваша целевая аудитория?
— Все наши посетители, которые давно к нам ходят, чувствуют себя здесь как дома. Это наше главное отличие от других спортивных центров. Все пожелания, замечания мы обязательно принимаем во внимание, а главное, в своей работе мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент, пришедший в наш центр, остался доволен. Со своей стороны мы сделаем все возможное для этого!
К нам приходят заниматься разные люди. У нас нет ярко выраженной целевой аудитории, она у нас очень разнообразная. Наша ценовая политика основывается на том, чтобы формировать цены чуть ниже средних по рынку, чтобы теннис и фитнес был доступен многим.
Нам на днях будет шесть лет. Могу сказать, что как только центр открылся, нам не приходилось выделять средства извне на развитие. Все, что мы зарабатываем, мы сразу вкладываем в центр.
— Сейчас модно быть спортивным, вести здоровый образ жизни, однако у многих людей все сводится к селфи у зеркала в тренажерном зале. По вашему мнению, белорусы стали более спортивными?
— Для того, чтобы сделать селфи в тренажерном зале, да еще и выложить его в социальные сети, нужно уже привести себя в форму. В том, что люди себя фотографируют, я не вижу ничего плохого. Они старались, работали над собой и своим телом, это уже хорошо.
Сегодня модно вести здоровый образ жизни. Сейчас далеко не конец рабочего дня, а посмотрите, сколько людей занимается. Люди стали более спортивными, мы это поняли шесть лет назад. По изначальному проекту в этом здании отводилось только 130 кв.м на фитнес. Ровно через год мои инструкторы затрубили тревогу — мало места! Мы с Максом, обсудив сложившуюся ситуацию, пришли к решению, что надо выделить больше места для тренажерных залов. Для этого пришлось сократить число арендаторов, зато сейчас у нас два просторных тренажерных зала общей площадью — 330 кв.м.
— В недалеком прошлом у вас были проекты, связанные с недвижимостью, скажите, как вы оцениваете положение дел в этой сфере в Беларуси? Планируете ли снова войти в девелоперский бизнес в ближайшем будущем?
— У нас был строительный проект, мы его успешно завершили и сейчас решили сконцентрироваться на спортивном центре, так как в настоящий момент именно это нам нравится. Очень важно, чтобы человеку нравилась его работа. Когда ты получаешь удовольствие от своего дела, а не просто деньги зарабатываешь, то это дело успешно развивается.
— В одном из интервью вы рассказывали об умении экономить и рациональности трат. Посоветуйте молодым белорусам, как им заработать на первое жилье?
— Если мы говорим о человеке, который только начинает свою жизнь, то у меня совет очень простой — нужно попросту экономить. Не смотреть, что сосед новую машину купил, а думать, что для вас в приоритете, что вам нужнее: новая машина или свое жилье. Нужно ставить для себя приоритетную реальную цель и идти к ней. Первое, что необходимо — это желательно любимая и стабильная работа. Если работа нравится, значит, ты обязательно будешь на ней развиваться, а это значит иметь деньги. Их нужно правильно распределять и откладывать на ту цель, которую ты поставил перед собой.
— Насколько, на ваш взгляд, похожи спорт и бизнес, какие черты характера, полученные в спорте, полезны в бизнесе, а какие нет?
— Например, есть понятие гибкости. В спорте — это физическая гибкость, в бизнесе — гибкость мышления. Это важное умение и там, и там. От него много чего зависит, это я сейчас понимаю. Как в спорте, так и в бизнесе нужно быть настойчивым, терпеливым и следовать правилам игры и уверенно идти к своей цели. Тогда все получится!
— Какие места в Минске у вас любимые для отдыха, деловых встреч, прогулок? Есть ли в Минске здания, которые, на ваш взгляд, не вписываются в образ города?
— Я живу в Зацени — мне очень нравится это место. Там у меня раздолье для прогулок, в том числе и с собакой, для отдыха. Место, где находится центр, мне тоже нравится. Здесь недалеко есть парк имени Павлова, он развивается, там много людей гуляют.
По поводу архитектуры мне сложно говорить, я не специалист в этой сфере. Все мы разные, и мнения у нас разные. Например, кому-то нравится Национальная библиотека, а кому-то и нет. Мне очень нравится. Я на нее смотрю с восхищением. Это необычное здание.
Минск для меня лучший город. В городах, где, например, много достопримечательностей, очень грязно. Где-то много спортивных объектов, но там тоже хватает недостатков. В Минск я приезжаю и начиная с аэропорта вижу чистоту. Я отдыхаю душой, так как я приезжаю домой, мне спокойно и хорошо. Возможность уехать жить в другую страну у меня есть, но, как видите, я здесь. Как я уеду и оставлю мой центр, мое детище? Я хочу, чтобы все, что я создал, осталось моим детям и внукам.
Фото: Павел Садовский
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