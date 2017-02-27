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Суд возбудил дело о банкротстве Витебского плодоовощного комбината

28.02.2017 08:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Экономический суд области вынес определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Витебский плодоовощной комбинат», сообщила судья Ирина Ковалева.

В отношении должника установлен защитный период на 3 месяца и назначен временный управляющий — Виктор Пилецкий. Ему предстоит принять меры по сохранности имущества и провести проверку наличия оснований для открытия конкурсного производства.

Инициатором обращения в суд выступил сам должник. Ранее решение о нецелесообразности досудебного оздоровления предприятия принял концерн «Белгоспищепром», осуществляющий владельческий надзор в ОАО. Объем долговых обязательств на начало года превысил 18 млн рублей.

Первый заместитель председателя концерна Игорь Шустов пояснил, что на протяжении последних 4 лет «Белгоспищепром» и подведомственные предприятия оказывали комбинату помощь по загрузке производственных мощностей, реализации продукции, в том числе на экспорт.

Но эти меры не дали положительного результата. Комбинат работает убыточно, не располагает оборотными средствами, чтобы осуществлять финансовое оздоровление. В начале года предприятие вернуло лизингодателю оборудование по производству детского питания — в связи с расторжением договора финансовой аренды из-за ненадлежащего выполнения своих обязательств.

По словам гендиректора комбината Святослава Чабровского, предприятие значительно сократило объем выпускаемой продукции, а это грозит проблемами с выплатой зарплат, налогов, расчетами за энергоносители.

Инициировав процедуру экономической несостоятельности, концерн ставит задачу сохранить производство, рабочие места и намерен решать ее всеми возможными способами (санация, привлечение инвестора и т.п.), отметил Игорь Шустов.

Витебский плодоовощной комбинат образован в 1993 году, акционирован в 2009-м. Производит консервы для детского питания на основе плодоовощного пюре и пюре из дикорастущих ягод, консервы общего назначения и пюре-полуфабрикаты. На предприятии работают 106 человек.

 
 
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Объем долговых обязательств предприятия на начало года превысил 18 млн рублей.

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