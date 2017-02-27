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Не упустите билеты на Деловой форум с Нассимом Талебом по выгодной цене

28.02.2017 09:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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13 апреля на арене Falcon Club в Минске «Про бизнес.» организует крупнейшее бизнес-событие: Деловой форум–2017. В этом году тема форума: «Под знаком непредсказуемости». Более 2000 (!) участников. На сцене выступят известные в Беларуси и на пространстве СНГ предприниматели, топ-менеджеры и эксперты. Хедлайнер форума — один из самых ярких мыслителей современности, американский трейдер, миллионер, писатель, автор книг-бестселлеров «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассим Талеб. Все VIP-билеты и билеты в партере уже распроданы. Не упустите последние билеты – на трибуне! Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь).

Место события: Минск, проспект Победителей, 20, Falcon Club

Дата и время: 13 апреля, 10.00−18.30

Регистрация и билеты здесь

Как сохранять эффективность в условиях растущих макроэкономических, административных и геополитических рисков для бизнеса? Как принимать решения, когда черных лебедей — непредсказуемых событий — становится все больше?

Как реагировать на глобальные вызовы и тренды: быстрое развитие технологий на базе искусственного интеллекта, переход от иерархических оргструктур к гибким горизонтальным?

Именно эти вопросы мы решили вынести на повестку Делового форума в этом году. Полагаем, что именно они сейчас наиболее актуальны для наших компаний, независимо от отрасли и масштаба.


В кулуарах прошлогоднего Делового форума «Про бизнес.»

На форуме 13 апреля успешные практики поделятся своим опытом эффективного ведения бизнеса в условиях постоянных, в т.ч. резких изменений внешней среды.

Также в программу мы включили дискуссии с участием известных представителей ИТ-сектора и традиционного бизнеса по вопросам искусственного интеллекта, agile и горизонтальной культуры в компании.

Очевидно, что грань между «ИТ» и «не-ИТ» в современном мире стирается и продолжит стираться. Важнейшим для бизнеса в любой индустрии становится способность оперативно воспринимать изменения (макроэкономические, технологические, в поведении клиентов и др.) и перестраиваться.

В заключительной части события участников форума ждет двухчасовое выступление Нассима Талеба на тему «Принятие решений в условиях непредсказуемости» и сессия «вопрос-ответ» со спикером.

Деловой форум–2017 — это также крупнейшая контактная площадка для бизнеса. Во время продолжительных кофе-пауз вы сможете установить полезные деловые контакты, обменяться мнениями с другими участниками.

Программа форума>>>

Билеты>>>
Стать партнером события>>>

Представляем спикеров форума:

Сергей Савицкий

Сооснователь, совладелец и генеральный директор международного автомобильного холдинга «Атлант-М»

Холдинг является крупнейшим объединением компаний в СНГ (Беларусь, Россия, Украина), специализирующемся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей, а также на поставках запасных частей.

Виктор Прокопеня

Известный белорусский ИТ-предприниматель, основатель компаний Viaden Media и exp (capital), учредитель инвестиционной компании VP Capital, доктор экономических наук Swiss Business School

Совместно с инвестиционным фондом семьи миллиардера Михаила Гуцериева Larnabel Enterprises Виктор инвестирует в перспективные проекты с использованием технологии искусственного интеллекта. Один из проектов — компания Astro Digital, запускающая в космос собственные спутники для съемки Земли.

Павел Данейко

Основатель и генеральный директор Бизнес-школы ИПМ

Опыт работы в наблюдательных советах Silvano Fashion Group, «Милавицы», «Юнитер», CASE. Один из создателей и в прошлом ректор Moscow Business School.

Андрей Милевич

Председатель cовета директоров ГК «Белагро»

Группа — крупный поставщик сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной техники, мини-техники и запчастей на рынках Беларуси, России, Украины и Казахстана.

Денис Шерстенников

Генеральный директор компании «Оливария»

Компания показывает стабильно успешные результаты на белорусском рынке, является частью группы Carlsberg. Ранее Денис занимал позиции вице-президента по маркетингу компании «Балтика», а также вице-президента по маркетингу региона Восточная Европа Carlsberg Group.

Сергей Бруй

Сооснователь и директор Vizor Games

Компания — один из ведущих международных разработчиков многопользовательских игр для браузера, социальных сетей и мобильных платформ. Основной центр разработки находится в Минске.

Сергей — победитель конкурса EY «Предприниматель года 2016» в Беларуси в номинации «Стремительный рост».

Дмитрий Дичковский

Председатель наблюдательного совета, профессор Бизнес-школы ИПМ

В прошлом, с 2002 по 2013, возглавлял компанию «Милавица». Под его руководством «Милавица» стала крупнейшим игроком в Центральной и Восточной Европе, одним из наиболее эффективных и прибыльных европейских производителей и продавцов женского белья с розничной сетью в 700 магазинов в 25 странах.

Юрий Мельничек

Основатель MAPS.ME, основатель и руководитель AIMatter (в конце прошлого года компания запустила приложение Fabby), опыт работы в компаниях Google и eBay

В сфере интересов Юрия сейчас: технологии искусственного интеллекта, мобильные приложения на базе нейронных сетей. Долгосрочная цель AIMatter — построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейросетей и искусственного интеллекта.

Борис Акимов

Основатель российского фермерского кооператива LavkaLavka

Проект включает интернет-ресурс для взаимодействия фермеров с потребителями, а также сеть ресторанов и магазинов с экологически чистой фермерской продукцией. Под брендом LavkaLavka объединяются небольшие семейные фермы России. Все хозяйства проходят тщательные инспекции: потребители LavkaLavka получают только те продукты, которые произведены без пестицидов, гербицидов, синтетических удобрений, регуляторов роста и др.

Цель Бориса Акимова и его команды — превратить малую семейную ферму в системного поставщика для городского жителя, возродить сельское хозяйство и утерянные традиции здоровой деревенской еды.

Популярность проекта и интерес к нему растут и в России, и за рубежом.

Дмитрий Акишкин

Управляющий партнер фермерского ресторана LavkaLavka

Михаил Дубаков

Основатель и СEO ИТ-компании TargetProcess

Компания занимается разработкой систем управления проектами по методикам Scrum и Kanban. Ее решения используют Хerox, Cisco, Citrix, Caterpillar, Marriott и другие известные корпорации.

Михаил — один из самых ярких, самобытных белорусских предпринимателей. Последовательный сторонник перехода компаний к гибким кросс-функциональным командам, которые способны работать без менеджеров (вместо привычных иерархических структур).

Участие в дискуссиях форума примут также эксперты «Про бизнес.»

Максим Якубович

Директор компании «АйТи уит». Эксперт по управлению проектами

Постоянный автор «Про бизнес.». Среди проектов Максима — внедрение Scrum в группе компаний «Белагро».

Юрий Шиляев

Agile-консультант, основатель сообщества Agile.by

Сопровождает проект по agile-трансформации блока «Производство» в компании «ЮрСпектр». Опыт работы директором по обучению в двух крупнейших ИТ-компаниях Беларуси: Wargaming и EPAM Belarus.

Денис Алейников

Известный юрист, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры»

Компания занимается сопровождением высокотехнологичных и ИТ-проектов.

Специальные гости форума:

Алена Владимирская

Руководитель проекта «Антирабство». Известный эксперт по рекрутингу и HR в Рунете. 

Руководила проектом Работа.ру, возглавляла направление поиска талантов в Mail.Ru Group.

Обладатель премии «HR-бренда» Лучшие работодатели России.

Аркадий Добкин

Основатель, президент и председатель совета директоров EPAM Systems

Хедлайнер форума:

Нассим Николас Талеб

Американский трейдер, философ и писатель, автор книг, которые вызвали большой резонанс во всем мире: «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и жизни», «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса».

Талеб считает, что экономисты, аналитики, политики и бизнесмены переоценивают возможности рациональных толкований статистики и предсказаний будущего на основе прошлого опыта и недооценивают роль необъяснимых случайностей.

Нассим Талеб называет такие случайности, непредсказуемые события Черными лебедями и выделяет следующие их характеристики:

«Во-первых, оно [событие] аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым».

«Вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования — они были всего лишь Черными лебедями. Ученые и бизнесмены должны как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс», — рекомендует Нассим Талеб.

Сразу после выхода книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» в 2007 году автор блестяще продемонстрировал идеи, изложенные в ней, на практике. В условиях мирового финансового кризиса компания Талеба заработала для инвесторов (а не потеряла, как многие!) полмиллиарда долларов.

«Из главного еретика Уолл-стрит, который в одиночку выступил против легиона прогнозистов и аналитиков, Нассим Талеб превратился в фигуру, чье влияние распространяется далеко за пределы финансового мира», — писало о Талебе агентство Bloomberg.

Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман так отозвался об авторе «Черного лебедя»:

«Талеб изменил способ многих людей думать о неопределенности, особенно на финансовых рынках. Его книга „Черный лебедь“ является интересным и смелым анализом того, каким образом люди пытаются осмыслить неожиданные события».

Модераторы форума:

Денис Курьян

Предприниматель и телеведущий, выпускник программы МBA.

Учредитель сети кафе домашней кухни «МамаДома» и продакшн-студии PROMOFILM.

Виталий Волянюк

Руководитель «Про бизнес.»

Программа форума

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ–2017 «ПОД ЗНАКОМ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ»

13 апреля, Минск, Falcon Club

08.00 — 10.00

Регистрация и приветственный кофе

10.00 — 10.30

Открытие конференции. Приветствие участников

ЧАСТЬ 1

10.30. — 10.50

Павел Данейко, Бизнес-школа ИПМ:

«Черные лебеди и новые возможности для белорусского бизнеса»

10.50 — 11.10

Денис Шерстенников, «Оливария»:

«Как работать прибыльно на падающем рынке»

11.10 — 11.30

Дмитрий Дичковский, Бизнес-школа ИПМ:

«Кризис и внутренняя эффективность»

11.30 — 12.00

Борис Акимов, Дмитрий Акишкин,
LavkaLavka:

«Эффективная кооперация малого бизнеса — история LavkaLavka»

12.00 — 13.00

Кофе-брейк. Неформальное общение

ЧАСТЬ 2

13.00 — 13.30

Сергей Савицкий, «Атлант-М»:

«Скрытые резервы эффективности. Практика «Атлант-М»

13.30 — 14.15

Дискуссия: «Как перейти к Аgile и горизонтальной культуре в компании»

Участники: Андрей Милевич, Сергей Бруй, Михаил Дубаков, Юрий Шиляев, Максим Якубович

14.15 — 15.00

Дискуссия: «Как искусственный интеллект изменит традиционные бизнесы»

Участники: Виктор Прокопеня, Юрий Мельничек, Денис Алейников

15.00 — 16.00

Кофе-брейк. Неформальное общение

16.00 — 18.00

Нассим Талеб:

«Принятие решений в условиях непредсказуемости»

18.00 — 18.30

Сессия «вопрос-ответ» с Нассимом Талебом. Подведение итогов, закрытие форума

19.00 — 20.00

Ужин с Нассимом Талебом и спикерами для VIP-участников
 

Стоимость участия

За первые дни с момента анонса форума уже выкуплено и зарезервировано компаниями более 900 билетов. Все VIP-билеты и билеты в партере уже распроданы. Не упустите последние билеты – на трибуне!

Стоимость билета на трибуне арены Falcon Club при покупке:

  • c 14 по 28 февраля — 200 BYN
  • c 1 по 14 марта — 250 BYN
  • c 15 марта по 12 апреля — 350 BYN

Кофе-паузы в стоимость всех билетов включены.

Специальная акция для компаний, которые приобретают билеты для 10 и более своих сотрудников.

  • При покупке одной компанией 10 билетов 1 сотрудник получает дополнительный билет бонусом (бесплатно)
  • При покупке 20 билетов – 3 билета бонусом
  • При покупке 50 билетов – 10 билетов бонусом

По всем вопросам, связанным с участием в форуме, пишите нам на p@probusiness.by

Звоните: +375 (17) 239 57 17, +375 (29) 166 31 87, +375 (29) 117 20 17, +375 (29) 668 26 73


Фото: falconclub.by

Если ваша компания заинтересована стать партнером события — пишите на ok@probusiness.by

Звоните: + 375 (17) 239 57 17

До встречи на арене Falcon Club 13 апреля.


Нассим Талеб
 
Теги: Минск
 
 
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13 апреля на арене Falcon Club в Минске "Про бизнес." организует крупнейшее бизнес-событие: Деловой форум-2017.

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