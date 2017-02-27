13 апреля на арене Falcon Club в Минске «Про бизнес.» организует крупнейшее бизнес-событие: Деловой форум–2017. В этом году тема форума: «Под знаком непредсказуемости». Более 2000 (!) участников. На сцене выступят известные в Беларуси и на пространстве СНГ предприниматели, топ-менеджеры и эксперты. Хедлайнер форума — один из самых ярких мыслителей современности, американский трейдер, миллионер, писатель, автор книг-бестселлеров «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассим Талеб. Все VIP-билеты и билеты в партере уже распроданы. Не упустите последние билеты – на трибуне! Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь).
Место события:Минск, проспект Победителей, 20, Falcon Club
Как сохранять эффективность в условиях растущих макроэкономических, административных и геополитических рисков для бизнеса? Как принимать решения, когда черных лебедей — непредсказуемых событий — становится все больше?
Как реагировать на глобальные вызовы и тренды: быстрое развитие технологий на базе искусственного интеллекта, переход от иерархических оргструктур к гибким горизонтальным?
Именно эти вопросы мы решили вынести на повестку Делового форума в этом году. Полагаем, что именно они сейчас наиболее актуальны для наших компаний, независимо от отрасли и масштаба.
На форуме 13 апреля успешные практики поделятся своим опытом эффективного ведения бизнеса в условиях постоянных, в т.ч. резких изменений внешней среды.
Также в программу мы включили дискуссии с участием известных представителей ИТ-сектора и традиционного бизнеса по вопросам искусственного интеллекта, agile и горизонтальной культуры в компании.
Очевидно, что грань между «ИТ» и «не-ИТ» в современном мире стирается и продолжит стираться. Важнейшим для бизнеса в любой индустрии становится способность оперативно воспринимать изменения (макроэкономические, технологические, в поведении клиентов и др.) и перестраиваться.
В заключительной части события участников форума ждет двухчасовое выступление Нассима Талеба на тему «Принятие решений в условиях непредсказуемости» и сессия «вопрос-ответ» со спикером.
Деловой форум–2017 — это также крупнейшая контактная площадка для бизнеса. Во время продолжительных кофе-пауз вы сможете установить полезные деловые контакты, обменяться мнениями с другими участниками.
Сооснователь, совладелец и генеральный директор международного автомобильного холдинга «Атлант-М»
Холдинг является крупнейшим объединением компаний в СНГ (Беларусь, Россия, Украина), специализирующемся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей, а также на поставках запасных частей.
Виктор Прокопеня
Известный белорусский ИТ-предприниматель, основатель компаний Viaden Media и exp (capital), учредитель инвестиционной компании VP Capital, доктор экономических наук Swiss Business School
Совместно с инвестиционным фондом семьи миллиардера Михаила Гуцериева Larnabel Enterprises Виктор инвестирует в перспективные проекты с использованием технологии искусственного интеллекта. Один из проектов — компания Astro Digital, запускающая в космос собственные спутники для съемки Земли.
Павел Данейко
Основатель и генеральный директор Бизнес-школы ИПМ
Опыт работы в наблюдательных советах Silvano Fashion Group, «Милавицы», «Юнитер», CASE. Один из создателей и в прошлом ректор Moscow Business School.
Андрей Милевич
Председатель cовета директоров ГК «Белагро»
Группа — крупный поставщик сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной техники, мини-техники и запчастей на рынках Беларуси, России, Украины и Казахстана.
Денис Шерстенников
Генеральный директор компании «Оливария»
Компания показывает стабильно успешные результаты на белорусском рынке, является частью группы Carlsberg. Ранее Денис занимал позиции вице-президента по маркетингу компании «Балтика», а также вице-президента по маркетингу региона Восточная Европа Carlsberg Group.
Сергей Бруй
Сооснователь и директор Vizor Games
Компания — один из ведущих международных разработчиков многопользовательских игр для браузера, социальных сетей и мобильных платформ. Основной центр разработки находится в Минске.
Сергей — победитель конкурса EY «Предприниматель года 2016» в Беларуси в номинации «Стремительный рост».
Дмитрий Дичковский
Председатель наблюдательного совета, профессор Бизнес-школы ИПМ
В прошлом, с 2002 по 2013, возглавлял компанию «Милавица». Под его руководством «Милавица» стала крупнейшим игроком в Центральной и Восточной Европе, одним из наиболее эффективных и прибыльных европейских производителей и продавцов женского белья с розничной сетью в 700 магазинов в 25 странах.
Юрий Мельничек
Основатель MAPS.ME, основатель и руководитель AIMatter (в конце прошлого года компания запустила приложение Fabby), опыт работы в компаниях Google и eBay
В сфере интересов Юрия сейчас: технологии искусственного интеллекта, мобильные приложения на базе нейронных сетей. Долгосрочная цель AIMatter — построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейросетей и искусственного интеллекта.
Борис Акимов
Основатель российского фермерского кооператива LavkaLavka
Проект включает интернет-ресурс для взаимодействия фермеров с потребителями, а также сеть ресторанов и магазинов с экологически чистой фермерской продукцией. Под брендом LavkaLavka объединяются небольшие семейные фермы России. Все хозяйства проходят тщательные инспекции: потребители LavkaLavka получают только те продукты, которые произведены без пестицидов, гербицидов, синтетических удобрений, регуляторов роста и др.
Цель Бориса Акимова и его команды — превратить малую семейную ферму в системного поставщика для городского жителя, возродить сельское хозяйство и утерянные традиции здоровой деревенской еды.
Популярность проекта и интерес к нему растут и в России, и за рубежом.
Компания занимается разработкой систем управления проектами по методикам Scrum и Kanban. Ее решения используют Хerox, Cisco, Citrix, Caterpillar, Marriott и другие известные корпорации.
Михаил — один из самых ярких, самобытных белорусских предпринимателей. Последовательный сторонник перехода компаний к гибким кросс-функциональным командам, которые способны работать без менеджеров (вместо привычных иерархических структур).
Участие в дискуссиях форума примут также эксперты «Про бизнес.»
Максим Якубович
Директор компании «АйТи уит». Эксперт по управлению проектами
Постоянный автор «Про бизнес.». Среди проектов Максима — внедрение Scrum в группе компаний «Белагро».
Юрий Шиляев
Agile-консультант, основатель сообщества Agile.by
Сопровождает проект по agile-трансформации блока «Производство» в компании «ЮрСпектр». Опыт работы директором по обучению в двух крупнейших ИТ-компаниях Беларуси: Wargaming и EPAM Belarus.
Денис Алейников
Известный юрист, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры»
Компания занимается сопровождением высокотехнологичных и ИТ-проектов.
Специальные гости форума:
Алена Владимирская
Руководитель проекта «Антирабство». Известный эксперт по рекрутингу и HR в Рунете.
Руководила проектом Работа.ру, возглавляла направление поиска талантов в Mail.Ru Group.
Обладатель премии «HR-бренда» Лучшие работодатели России.
Аркадий Добкин
Основатель, президент и председатель совета директоров EPAM Systems
Хедлайнер форума:
Нассим Николас Талеб
Американский трейдер, философ и писатель, автор книг, которые вызвали большой резонанс во всем мире: «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и жизни», «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса».
Талеб считает, что экономисты, аналитики, политики и бизнесмены переоценивают возможности рациональных толкований статистики и предсказаний будущего на основе прошлого опыта и недооценивают роль необъяснимых случайностей.
Нассим Талеб называет такие случайности, непредсказуемые события Черными лебедями и выделяет следующие их характеристики:
«Во-первых, оно [событие] аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым».
«Вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования — они были всего лишь Черными лебедями. Ученые и бизнесмены должны как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс», — рекомендует Нассим Талеб.
Сразу после выхода книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» в 2007 году автор блестяще продемонстрировал идеи, изложенные в ней, на практике. В условиях мирового финансового кризиса компания Талеба заработала для инвесторов (а не потеряла, как многие!) полмиллиарда долларов.
«Из главного еретика Уолл-стрит, который в одиночку выступил против легиона прогнозистов и аналитиков, Нассим Талеб превратился в фигуру, чье влияние распространяется далеко за пределы финансового мира», — писало о Талебе агентство Bloomberg.
Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман так отозвался об авторе «Черного лебедя»:
«Талеб изменил способ многих людей думать о неопределенности, особенно на финансовых рынках. Его книга „Черный лебедь“ является интересным и смелым анализом того, каким образом люди пытаются осмыслить неожиданные события».
Модераторы форума:
Денис Курьян
Предприниматель и телеведущий, выпускник программы МBA.
Учредитель сети кафе домашней кухни «МамаДома» и продакшн-студии PROMOFILM.
Виталий Волянюк
Руководитель «Про бизнес.»
Программа форума
ДЕЛОВОЙ ФОРУМ–2017 «ПОД ЗНАКОМ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ»
13 апреля, Минск, Falcon Club
08.00 — 10.00
Регистрация и приветственный кофе
10.00 — 10.30
Открытие конференции. Приветствие участников
ЧАСТЬ 1
10.30. — 10.50
Павел Данейко, Бизнес-школа ИПМ:
«Черные лебеди и новые возможности для белорусского бизнеса»
10.50 — 11.10
Денис Шерстенников, «Оливария»:
«Как работать прибыльно на падающем рынке»
11.10 — 11.30
Дмитрий Дичковский, Бизнес-школа ИПМ:
«Кризис и внутренняя эффективность»
11.30 — 12.00
Борис Акимов, Дмитрий Акишкин,
LavkaLavka:
«Эффективная кооперация малого бизнеса — история LavkaLavka»
12.00 — 13.00
Кофе-брейк. Неформальное общение
ЧАСТЬ 2
13.00 — 13.30
Сергей Савицкий, «Атлант-М»:
«Скрытые резервы эффективности. Практика «Атлант-М»
13.30 — 14.15
Дискуссия: «Как перейти к Аgile и горизонтальной культуре в компании»
Участники: Андрей Милевич, Сергей Бруй, Михаил Дубаков, Юрий Шиляев, Максим Якубович
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