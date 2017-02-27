13 апреля на арене Falcon Club в Минске «Про бизнес.» организует крупнейшее бизнес-событие: Деловой форум–2017. В этом году тема форума: «Под знаком непредсказуемости». Более 2000 (!) участников. На сцене выступят известные в Беларуси и на пространстве СНГ предприниматели, топ-менеджеры и эксперты. Хедлайнер форума — один из самых ярких мыслителей современности, американский трейдер, миллионер, писатель, автор книг-бестселлеров «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассим Талеб. Все VIP-билеты и билеты в партере уже распроданы. Не упустите последние билеты – на трибуне! Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь).

Место события: Минск, проспект Победителей, 20, Falcon Club Дата и время: 13 апреля, 10.00−18.30 Регистрация и билеты здесь

Как сохранять эффективность в условиях растущих макроэкономических, административных и геополитических рисков для бизнеса? Как принимать решения, когда черных лебедей — непредсказуемых событий — становится все больше?

Как реагировать на глобальные вызовы и тренды: быстрое развитие технологий на базе искусственного интеллекта, переход от иерархических оргструктур к гибким горизонтальным?

Именно эти вопросы мы решили вынести на повестку Делового форума в этом году. Полагаем, что именно они сейчас наиболее актуальны для наших компаний, независимо от отрасли и масштаба.



В кулуарах прошлогоднего Делового форума «Про бизнес.»

На форуме 13 апреля успешные практики поделятся своим опытом эффективного ведения бизнеса в условиях постоянных, в т.ч. резких изменений внешней среды.

Также в программу мы включили дискуссии с участием известных представителей ИТ-сектора и традиционного бизнеса по вопросам искусственного интеллекта, agile и горизонтальной культуры в компании.

Очевидно, что грань между «ИТ» и «не-ИТ» в современном мире стирается и продолжит стираться. Важнейшим для бизнеса в любой индустрии становится способность оперативно воспринимать изменения (макроэкономические, технологические, в поведении клиентов и др.) и перестраиваться.

В заключительной части события участников форума ждет двухчасовое выступление Нассима Талеба на тему «Принятие решений в условиях непредсказуемости» и сессия «вопрос-ответ» со спикером.

Деловой форум–2017 — это также крупнейшая контактная площадка для бизнеса. Во время продолжительных кофе-пауз вы сможете установить полезные деловые контакты, обменяться мнениями с другими участниками.

Представляем спикеров форума:

Сергей Савицкий Сооснователь, совладелец и генеральный директор международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Холдинг является крупнейшим объединением компаний в СНГ (Беларусь, Россия, Украина), специализирующемся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей, а также на поставках запасных частей. Виктор Прокопеня Известный белорусский ИТ-предприниматель, основатель компаний Viaden Media и exp (capital), учредитель инвестиционной компании VP Capital, доктор экономических наук Swiss Business School Совместно с инвестиционным фондом семьи миллиардера Михаила Гуцериева Larnabel Enterprises Виктор инвестирует в перспективные проекты с использованием технологии искусственного интеллекта. Один из проектов — компания Astro Digital, запускающая в космос собственные спутники для съемки Земли. Павел Данейко Основатель и генеральный директор Бизнес-школы ИПМ Опыт работы в наблюдательных советах Silvano Fashion Group, «Милавицы», «Юнитер», CASE. Один из создателей и в прошлом ректор Moscow Business School. Андрей Милевич Председатель cовета директоров ГК «Белагро» Группа — крупный поставщик сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной техники, мини-техники и запчастей на рынках Беларуси, России, Украины и Казахстана. Денис Шерстенников Генеральный директор компании «Оливария» Компания показывает стабильно успешные результаты на белорусском рынке, является частью группы Carlsberg. Ранее Денис занимал позиции вице-президента по маркетингу компании «Балтика», а также вице-президента по маркетингу региона Восточная Европа Carlsberg Group. Сергей Бруй Сооснователь и директор Vizor Games Компания — один из ведущих международных разработчиков многопользовательских игр для браузера, социальных сетей и мобильных платформ. Основной центр разработки находится в Минске. Сергей — победитель конкурса EY «Предприниматель года 2016» в Беларуси в номинации «Стремительный рост». Дмитрий Дичковский Председатель наблюдательного совета, профессор Бизнес-школы ИПМ В прошлом, с 2002 по 2013, возглавлял компанию «Милавица». Под его руководством «Милавица» стала крупнейшим игроком в Центральной и Восточной Европе, одним из наиболее эффективных и прибыльных европейских производителей и продавцов женского белья с розничной сетью в 700 магазинов в 25 странах. Юрий Мельничек Основатель MAPS.ME, основатель и руководитель AIMatter (в конце прошлого года компания запустила приложение Fabby), опыт работы в компаниях Google и eBay В сфере интересов Юрия сейчас: технологии искусственного интеллекта, мобильные приложения на базе нейронных сетей. Долгосрочная цель AIMatter — построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейросетей и искусственного интеллекта. Борис Акимов Основатель российского фермерского кооператива LavkaLavka Проект включает интернет-ресурс для взаимодействия фермеров с потребителями, а также сеть ресторанов и магазинов с экологически чистой фермерской продукцией. Под брендом LavkaLavka объединяются небольшие семейные фермы России. Все хозяйства проходят тщательные инспекции: потребители LavkaLavka получают только те продукты, которые произведены без пестицидов, гербицидов, синтетических удобрений, регуляторов роста и др. Цель Бориса Акимова и его команды — превратить малую семейную ферму в системного поставщика для городского жителя, возродить сельское хозяйство и утерянные традиции здоровой деревенской еды. Популярность проекта и интерес к нему растут и в России, и за рубежом. Дмитрий Акишкин Управляющий партнер фермерского ресторана LavkaLavka Михаил Дубаков Основатель и СEO ИТ-компании TargetProcess Компания занимается разработкой систем управления проектами по методикам Scrum и Kanban. Ее решения используют Хerox, Cisco, Citrix, Caterpillar, Marriott и другие известные корпорации. Михаил — один из самых ярких, самобытных белорусских предпринимателей. Последовательный сторонник перехода компаний к гибким кросс-функциональным командам, которые способны работать без менеджеров (вместо привычных иерархических структур).

Участие в дискуссиях форума примут также эксперты «Про бизнес.»

Максим Якубович Директор компании «АйТи уит». Эксперт по управлению проектами Постоянный автор «Про бизнес.». Среди проектов Максима — внедрение Scrum в группе компаний «Белагро». Юрий Шиляев Agile-консультант, основатель сообщества Agile.by Сопровождает проект по agile-трансформации блока «Производство» в компании «ЮрСпектр». Опыт работы директором по обучению в двух крупнейших ИТ-компаниях Беларуси: Wargaming и EPAM Belarus. Денис Алейников Известный юрист, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры» Компания занимается сопровождением высокотехнологичных и ИТ-проектов.

Специальные гости форума:

Алена Владимирская Руководитель проекта «Антирабство». Известный эксперт по рекрутингу и HR в Рунете.



Руководила проектом Работа.ру, возглавляла направление поиска талантов в Mail.Ru Group. Обладатель премии «HR-бренда» Лучшие работодатели России. Аркадий Добкин Основатель, президент и председатель совета директоров EPAM Systems

Хедлайнер форума:

Нассим Николас Талеб Американский трейдер, философ и писатель, автор книг, которые вызвали большой резонанс во всем мире: «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и жизни», «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». Талеб считает, что экономисты, аналитики, политики и бизнесмены переоценивают возможности рациональных толкований статистики и предсказаний будущего на основе прошлого опыта и недооценивают роль необъяснимых случайностей. Нассим Талеб называет такие случайности, непредсказуемые события Черными лебедями и выделяет следующие их характеристики: «Во-первых, оно [событие] аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым». «Вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования — они были всего лишь Черными лебедями. Ученые и бизнесмены должны как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс», — рекомендует Нассим Талеб. Сразу после выхода книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» в 2007 году автор блестяще продемонстрировал идеи, изложенные в ней, на практике. В условиях мирового финансового кризиса компания Талеба заработала для инвесторов (а не потеряла, как многие!) полмиллиарда долларов. «Из главного еретика Уолл-стрит, который в одиночку выступил против легиона прогнозистов и аналитиков, Нассим Талеб превратился в фигуру, чье влияние распространяется далеко за пределы финансового мира», — писало о Талебе агентство Bloomberg. Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман так отозвался об авторе «Черного лебедя»: «Талеб изменил способ многих людей думать о неопределенности, особенно на финансовых рынках. Его книга „Черный лебедь“ является интересным и смелым анализом того, каким образом люди пытаются осмыслить неожиданные события».

Модераторы форума:

Денис Курьян Предприниматель и телеведущий, выпускник программы МBA. Учредитель сети кафе домашней кухни «МамаДома» и продакшн-студии PROMOFILM. Виталий Волянюк Руководитель «Про бизнес.»

Программа форума

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ–2017 «ПОД ЗНАКОМ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ» 13 апреля, Минск, Falcon Club 08.00 — 10.00 Регистрация и приветственный кофе 10.00 — 10.30 Открытие конференции. Приветствие участников ЧАСТЬ 1 10.30. — 10.50 Павел Данейко, Бизнес-школа ИПМ: «Черные лебеди и новые возможности для белорусского бизнеса» 10.50 — 11.10 Денис Шерстенников, «Оливария»: «Как работать прибыльно на падающем рынке» 11.10 — 11.30 Дмитрий Дичковский, Бизнес-школа ИПМ: «Кризис и внутренняя эффективность» 11.30 — 12.00 Борис Акимов, Дмитрий Акишкин,

LavkaLavka: «Эффективная кооперация малого бизнеса — история LavkaLavka» 12.00 — 13.00 Кофе-брейк. Неформальное общение ЧАСТЬ 2 13.00 — 13.30 Сергей Савицкий, «Атлант-М»: «Скрытые резервы эффективности. Практика «Атлант-М» 13.30 — 14.15 Дискуссия: «Как перейти к Аgile и горизонтальной культуре в компании» Участники: Андрей Милевич, Сергей Бруй, Михаил Дубаков, Юрий Шиляев, Максим Якубович 14.15 — 15.00 Дискуссия: «Как искусственный интеллект изменит традиционные бизнесы» Участники: Виктор Прокопеня, Юрий Мельничек, Денис Алейников 15.00 — 16.00 Кофе-брейк. Неформальное общение 16.00 — 18.00 Нассим Талеб: «Принятие решений в условиях непредсказуемости» 18.00 — 18.30 Сессия «вопрос-ответ» с Нассимом Талебом. Подведение итогов, закрытие форума 19.00 — 20.00 Ужин с Нассимом Талебом и спикерами для VIP-участников

Стоимость участия

За первые дни с момента анонса форума уже выкуплено и зарезервировано компаниями более 900 билетов. Все VIP-билеты и билеты в партере уже распроданы. Не упустите последние билеты – на трибуне!

Стоимость билета на трибуне арены Falcon Club при покупке:

c 14 по 28 февраля — 200 BYN

c 1 по 14 марта — 250 BYN

c 15 марта по 12 апреля — 350 BYN

Кофе-паузы в стоимость всех билетов включены.

Специальная акция для компаний, которые приобретают билеты для 10 и более своих сотрудников.

При покупке одной компанией 10 билетов 1 сотрудник получает дополнительный билет бонусом (бесплатно)

При покупке 20 билетов – 3 билета бонусом

При покупке 50 билетов – 10 билетов бонусом

По всем вопросам, связанным с участием в форуме, пишите нам на p@probusiness.by

Звоните: +375 (17) 239 57 17, +375 (29) 166 31 87, +375 (29) 117 20 17, +375 (29) 668 26 73



Фото: falconclub.by

Если ваша компания заинтересована стать партнером события — пишите на ok@probusiness.by

Звоните: + 375 (17) 239 57 17

До встречи на арене Falcon Club 13 апреля.



Нассим Талеб