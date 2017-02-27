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Как девальвируются отношения бизнеса и силовиков
28.02.2017 09:48 — Новости Экономики | Tut.by
В последнее время в информационном пространстве прослеживались два потока новостей, которые вызывали дискуссии. Первый — аресты бизнесменов. Второй — переход силовиков на работу в корпоративный сектор. В их тени остается третья история, которая накладывает серьезный отпечаток на два первых пункта.
Пауза, связанная с арестами бизнесменом и топ-менеджеров знаковых предприятий, была недолгой. За новогодние праздники присели
Но приводящиеся аргументы силовиков говорят о том, что «коммерсанты» как минимум неидеальные (да, к сожалению, мы почти не слышим мнение задержанных или их адвокатов). Правоохранительные органы созданы для того, чтобы быть на страже закона в стране. Если люди постоянно уходят от налогов, выигрывают тендер благодаря трехпроцентному откату, то есть вопросы и у силовиков. Если простой работяга обивает пороги директора компании Х в надежде получить кровно заработанные 400 рублей, а владелец компании в это время спокойно «спускает» 100 тыс. долларов в Лас-Вегасе, наверняка кто-то должен облагоразумить бизнесмена.
Другое дело, что складывается ощущение, что бизнесмена берут в оборот, если есть команда сверху. Потому что, например, об откатах в сфере ЖКХ не говорит лишь ленивый (взятка аки смазка для лыж — не подмажешь не поедешь), а задерживают вдруг разговорчивого
Второй тренд — уход силовиков в бизнес. Бывшие высокопоставленные сотрудники правоохранительные органов чаще всего либо возглавляют службы безопасности компаний (банков), либо им и вовсе дают порулить фирмой. Свежие примеры
С другой стороны, сложно не согласиться с
И вот тут мы выходим на третий уровень взаимоотношений бизнесменов и силовиков, сообщения о которых на новостных лентах редки. Речь об афилированности бизнеса и правоохранителей, оборотнях в погонах. «Бизнесмен А. отнес чемодан денег следователю Б. и деятельность нашей компании была парализована проверками», — жалуется один предприниматель. «Я это так ненавижу, но каждые выходные вожу их в баню, оплачиваю турпутевки… По-другому у нас нельзя», — рассказывает другой бизнесмен о взаимоотношениях с правоохранителями. Эти и им подобные истории доводится слышать по несколько раз в месяц. Они девальвируют вышеперечисленные случаи, когда силовики выполняют свои профессиональные обязанности, а на пенсии работают в коммерческих организациях.
А так пока бизнесмены бегают по кругу: дают откаты, лелеют «крышу», рискуют присесть, но сами считают, что бороться с коррупцией надо жесткими методами, а не экономическими. Ужесточение уголовного наказания за коррупцию превалирует над сокращением госрегулирования экономики и повышением зарплат чиновникам, свидетельствует
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В последнее время в информационном пространстве прослеживались два потока новостей, которые вызывали жаркие дискуссии. Первый - аресты бизнесменов. Второй -...
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