МИНСК, 28 фев – Sputnik. Беларусь готова поставлять в Свердловскую область России электробусы и строить любые объекты под ключ, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.



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В понедельник Семашко принял делегацию Свердловской области России во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Семашко отметил, что в Беларуси развитию отношений с областью придают особое значение и рассчитывают на рост товарооборота, который в последнее время снижается. Если ранее он достигал почти полмиллиарда долларов, то в 2016 году составил 272,7 миллиона долларов.

"Надо проанализировать, где произошло снижение, и искать ниши, которые нужно заполнить, чтобы мы восстановили товарооборот", – заявил вице-премьер.

Беларусь готова предложить Свердловской области весь спектр своей техники. При организации поставок возможны льготные схемы финансирования. Особое внимание Семашко обратил на белорусские электробусы.

По его словам, также возможны поставки оборудования для производства и переработки продукции, сушки зерна, заготовки кормов и обеспечение сервиса этого оборудования.

Что касается строительства, то Беларусь может строить в Свердловской области под ключ любые объекты. К этой работе готов подключиться "Белзарубежстрой".

На встрече также шла речь о расширении кооперационных связей в сфере промышленности, станкостроении и энергетике. В частности, на новый уровень может выйти сотрудничество Уралмашзавода и БелАЗа. По словам Семашко, БелАЗ сейчас получает заказы не только на текущий год, но и на 2018-й. Он заметил, что сегодня эти два предприятия способны к успешной кооперации на внешних рынках.