МИНСК, 28 фев — Sputnik. Консолидированная алмазная компания Зимбабве (ZCDC) готовится в ближайшем времени получить партию оборудования из Беларуси на сумму 30 миллионов долларов, которое будет использоваться на переработке кимберлитовых алмазов, сообщает газета The Herald .

Издание отмечает, что поставка осуществляется по кредитному договору через Резервный банк Зимбабве, она направлена на модернизацию алмазодобывающей промышленности.

"Это один из нескольких займов, которые Зимбабве получает от Беларуси для поддержки производственного сектора", — говорится в статье.

Издание уточняет, что дополнительное оборудование позволит перерабатывать алмазы, добытые не только на россыпных, но и на коренных месторождениях.

"Сделка уже проведена, и скоро на место прибудет команда специалистов из Беларуси, чтобы оценить, как они будут устанавливать оборудование", — приводит газета высказывания топ-менеджера ZCDC Регги Ньяшану.

Беларусь имеет собственные мощности по огранке натуральных и искусственных алмазов — это гомельское предприятие "Кристалл". Сырье для него поставляется из РФ, а также закупается на международных площадках.

Ранее белорусские геологи заявляли, что теоретически в Беларуси могут быть найдены алмазы — по территории Жлобинского района Гомельской области проходят кимберлитовые трубки. Однако необходимы длительные и дорогостоящие изыскания, чтобы доказать наличие в них алмазного сырья.