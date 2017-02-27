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Минэнерго РФ: компромисс по газу возможен только после погашения долга

28.02.2017 11:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Реализация компромиссных договоренностей с Беларусью по цене на российский газ возможна после погашения задолженности за 2016 год и начало 2017 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Минэнерго РФ: компромисс по газу возможен только после погашения долга
© Sputnik Михаил Воскресенский
Газпром назвал цену на газ в Европе, а Дворкович - сумму долга Беларуси

Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов, заявил в понедельник вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Условием реализации компромиссных договоренностей является полное погашение задолженности, которая накопилась за 2016 год и первые месяцы 2017 года", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК в кулуарах инвестфорума в Сочи. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Новака, в настоящий момент требование белорусской стороны — это покупать российский газ по равнодоходным ценам. "Рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано, надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты", — сказал министр.

РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по цене, которая основана не на формуле "Ямал плюс транзит", а по цене на основе нефтяных котировок, полагая это справедливым. меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в республику, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

По состоянию на конец января 2017 года газовый долг Беларуси составлял 550 миллионов долларов.

С 1 января 2017 года, по данным Минэнерго Беларуси, республика платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".

На минувшей неделе вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, который участвует в переговорах от республики, заявил, что решение спора уже найдено, теперь все зависит от политических шагов на высшем уровне. Он также сообщил, что стороны пришли к общей траектории снижения цены на газ, которая позволит Минску постепенно выйти на внутрироссийские цены.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас белорусская сторона требует для себя возможности покупать российский газ по равнодоходным ценам, пока окончательного решения не выработано.

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