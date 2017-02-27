МИНСК, 28 фев — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 13,5 миллиарда долларов и уменьшился с начала года на 95,7 миллиона долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,7%, сообщили Sputnik в министерстве финансов.



© Sputnik Наталья Селиверстова Минфин: бюджет-2017 не противоречит ожиданиям МВФ

По данным Минфина, в январе 2017 года Беларусь привлекла внешние госзаймы на сумму 36,8 миллиона долларов. В том числе 21,8 миллиона долларов было привлечено от правительства РФ, 8,3 миллиона долларов составили займы Международного банка реконструкции и развития (входит в структуру Всемирного банка), еще 6,7 миллиона долларов было привлечено в виде кредитов китайских банков.

На погашение внешнего госдолга с начала 2017 года Беларусь направила 140 миллионов долларов, из них 95,3 миллиона долларов было выплачено по кредитам банков Китая, 44,7 миллиона долларов — по кредитам правительства РФ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 10,4 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 0,1 миллиард рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

Таким образом, госдолг Беларуси на 1 февраля 2017 года составил 36,6 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 0,4 миллиарда рублей, или на 1%.