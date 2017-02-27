«Куропаты — не полигон для эксгумаций и проведения медэкспертиз. Это — место массового захоронения, упокоения. Там, на мой взгляд, должен быть огромный, кричащий плакат: «Здесь похоронены люди», — такое заявление сделал главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович во время круглого стола на тему репрессий . По его мнению, нужно избавить эту площадку от излишней политизированности, а общими силами государства и общественности собрать деньги на установку там мемориала. Со своими идеями он собирается идти в Администрацию президента.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Павел Якубович пояснил, что собрал экспертов, чтобы «послать власти и обществу четкий сигнал: давайте выведем Куропаты из чьего-то конфессионального или политического интереса».

— Куропаты должны стать настоящим общенациональным мемориалом. В стране должно быть увековечено особое памятное, мистическое место. Не то, где кто-то получит возможность погорланить, побегать и установить отдельно взятый крест (для себя), а — место всенародной скорби и благородной памяти, — сказал Павел Якубович.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что тема сталинских репрессий до сих пор недостаточно изучена, а в школьных учебниках нет глубокого анализа событий 20−50-х годов прошлого века. При этом архивы КГБ по массовым расстрелам по национальному и классовому признаку до сих пор остаются закрытыми.

— Куропаты — это место вне зависимости от того, кто там расстрелян и по каким мотивам, заслуживает увековечивания. Заслуживает признания. Другое дело, что в обществе есть небольшая группа, даже не срез общества, а именно группа, которая хотела бы эту тему «приватизировать». И сделать Куропаты «своим местом», в том числе и для противостояния власти, — обратил внимание уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко.

— К сожалению, есть много дат, когда на Куропаты идут люди — раньше больше, теперь меньше, но все же идут — с нескрываемыми политическими целями, с соответствующей атрибутикой и т.д. И если мы будем закрывать на это глаза, то в решении данной проблемы мы не продвинемся. Куропаты так и останутся местом политических ристалищ, — добавил редактор «СБ» Павел Якубович.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эксперты и чиновники считают, что «приватизация» Куропат оппозицией произошла потому, что за 25 лет независимости государство не уделяло достаточного внимания проблеме, а в стране не было установлено ни одного памятника жертвам репрессий.

Участники «круглого стола» предложили разным политическим силам объединиться для увековечения памяти жертвам репрессий.

— Мне кажется правильной идея сделать из Куропат объединяющий символ — поставить там знак или каплицу, которые бы в художественной форме показывали всю трагедию, пережитую белорусским народом в 1930—1940-е годы. Для этого возможности у государства и общества есть, — доктор исторических наук Александр Коваленя.

Редактор «СБ» Павел Якубович предложил организовать благотворительную акцию по сбору средств на мемориал.

Куропаты — лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Количество жертв до сих пор остается точно неизвестным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле Куропат — они защищают место от строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко. Это стало возможным потому, что в 2014 году там сузили охранную зону. Местные жители собрали более тысячи подписей против возведения в их районе нового здания.

Стройка временно приостановлена. Активисты требуют от властей окончательно остановить стройку, восстановить охранную зону Куропат в первоначальной редакции 2003 года и установить на месте захоронения жертв сталинских репрессий мемориал.

Завтра с активистами согласился встретиться мэр Минска Андрей Шорец.