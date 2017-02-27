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"Здесь похоронены люди". Редактор "СБ" собирается просить власти заступиться за Куропаты
28.02.2017 11:58 — Новости Экономики | Tut.by
«Куропаты — не полигон для эксгумаций и проведения медэкспертиз. Это — место массового захоронения, упокоения. Там, на мой взгляд, должен быть огромный, кричащий плакат: «Здесь похоронены люди», — такое заявление сделал главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович во время
Павел Якубович пояснил, что собрал экспертов, чтобы «послать власти и обществу четкий сигнал: давайте выведем Куропаты из чьего-то конфессионального или политического интереса».
— Куропаты должны стать настоящим общенациональным мемориалом. В стране должно быть увековечено особое памятное, мистическое место. Не то, где кто-то получит возможность погорланить, побегать и установить отдельно взятый крест (для себя), а — место всенародной скорби и благородной памяти, — сказал Павел Якубович.
Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что тема сталинских репрессий до сих пор недостаточно изучена, а в школьных учебниках нет глубокого анализа событий 20−50-х годов прошлого века. При этом архивы КГБ по массовым расстрелам по национальному и классовому признаку до сих пор остаются закрытыми.
— Куропаты — это место вне зависимости от того, кто там расстрелян и по каким мотивам, заслуживает увековечивания. Заслуживает признания. Другое дело, что в обществе есть небольшая группа, даже не срез общества, а именно группа, которая хотела бы эту тему «приватизировать». И сделать Куропаты «своим местом», в том числе и для противостояния власти, — обратил внимание уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко.
— К сожалению, есть много дат, когда на Куропаты идут люди — раньше больше, теперь меньше, но все же идут — с нескрываемыми политическими целями, с соответствующей атрибутикой и т.д. И если мы будем закрывать на это глаза, то в решении данной проблемы мы не продвинемся. Куропаты так и останутся местом политических ристалищ, — добавил редактор «СБ» Павел Якубович.
Эксперты и чиновники считают, что «приватизация» Куропат оппозицией произошла потому, что за 25 лет независимости государство не уделяло достаточного внимания проблеме, а в стране не было установлено ни одного памятника жертвам репрессий.
Участники «круглого стола» предложили разным политическим силам объединиться для увековечения памяти жертвам репрессий.
— Мне кажется правильной идея сделать из Куропат объединяющий символ — поставить там знак или каплицу, которые бы в художественной форме показывали всю трагедию, пережитую белорусским народом в 1930—1940-е годы. Для этого возможности у государства и общества есть, — доктор исторических наук Александр Коваленя.
Редактор «СБ» Павел Якубович предложил организовать благотворительную акцию по сбору средств на мемориал.
Напомним, уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле Куропат — они защищают место от строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко. Это стало возможным потому, что в 2014 году там сузили охранную зону. Местные жители собрали более тысячи подписей против возведения в их районе нового здания.
Стройка временно приостановлена. Активисты требуют от властей окончательно остановить стройку, восстановить охранную зону Куропат в первоначальной редакции 2003 года и установить на месте захоронения жертв сталинских репрессий мемориал.
Завтра с активистами согласился встретиться мэр Минска Андрей Шорец.
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По его мнению, нужно избавить эту площадку от излишней политизированности, а общими силами государства и общественности собрать деньги на установку там мемориала....
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