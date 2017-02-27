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Вход и выход упрощен: декретом изменен порядок госрегистрации и ликвидации предприятий

28.02.2017 11:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси декретом № 2 от 28 февраля 2017 года внес изменения в декрет № 1 от 16 января 2009 года о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Как сообщила пресс-служба главы государства, документ направлен на совершенствование порядка создания и ликвидации субъектов хозяйствования.


Фото: Reuters

В целях сокращения административных процедур и ускорения начала осуществления предпринимательской деятельности декретом предусмотрена возможность открытия банковского расчетного счета одновременно с регистрацией субъекта хозяйствования на основании представления регистрирующего органа.

Для улучшения инвестиционного климата и отмены излишних ограничений по участию юридических и физических лиц в создании новых субъектов хозяйствования декрет исключает ограничение по созданию дочернего предприятия в случае наличия у его учредителя не исполненных в срок гражданско-правовых обязательств.

Изменяется подход к процедуре признания государственной регистрации субъектов хозяйствования недействительной при представлении ими в регистрирующий орган не соответствующих действительности сведений. Суд теперь при рассмотрении таких дел должен учитывать характер допущенных нарушений, наличие ущерба и иные имеющие значение для дела обстоятельства.

Регистрирующие органы получили право на ликвидацию субъекта хозяйствования, не осуществляющего предпринимательскую деятельность в течение 24 месяцев подряд. В настоящее время такое решение принимается при неосуществлении деятельности в течение 12 месяцев подряд и при отсутствии сообщения о причинах ее неосуществления.

При этом декретом 3-летним сроком ограничивается право налоговых и иных уполномоченных органов на обращение в суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, их ликвидации (прекращении деятельности), а также право субъектов хозяйствования на обжалование действий (бездействия) регистрирующих органов.

Согласно положениям декрета, субъект хозяйствования, принявший решение о самоликвидации, вправе для проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты обязательных платежей в бюджет заключить договор оказания аудиторских услуг. Наличие аудиторского заключения и отчета позволит налоговым и таможенным органам, Белгосстраху представить регистрирующему органу необходимые для ликвидации субъекта хозяйствования справки или сведения без проведения его дополнительных проверок.

Декретом также закрепляется возможность подачи субъектами хозяйствования документов о ликвидации в электронном виде и определяется механизм приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей в связи с прохождением ими срочной военной или альтернативной службы, нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Декрет, за исключением его отдельных положений, вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

 
 
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Президент Беларуси декретом № 2 от 28 февраля 2017 года внес изменения в декрет №1 от 16 января 2009 года о государственной регистрации и ликвидации субъектов...

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