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Литва: Развитие отношений ЕС с Минском в энергетике будет зависеть от стресс-тестов на БелАЭС

28.02.2017 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Еврокомиссия обсуловит развитие отношений с Беларусью в энергетической сфере проведением стресс-тестов на БелАЭС по европейской методологии и в полном объеме. Об этом заявил агентству BNS министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас после встречи с еврокомиссаром по вопросам изменения климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Я получил от еврокомиссара заверение, что Островец (БелАЭС — TUT.BY) является политическим приоритетом для Еврокомиссии, и сам проект находится под пристальным наблюдением. Ерокомиссия будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты в полном объеме.

По его словам, еврокомиссар считает, что стресс-тесты на БелАЭС должны быть проведены как можно скорее.

24 февраля министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик заявил, что Беларусь предоставит результаты стресс-тестов на АЭС Еврокомиссии.

Итоги стресс-тестов также будут представлены общественности. «Проведение стресс-тестов было запланировано еще в 2011 году. Мы ни на шаг не отошли от этих обязательств и выполнили все, что было необходимо, в том числе в рамках решений совещания сторон Конвенции Эспо», — подчеркнул Потупчик.

Стресс-тесты заключаются в проверке экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций. В ходе стресс-тестов проводятся работы по оценке безопасности АЭС при возникновении экстремальных внешних воздействий, прогнозируются последствия таких природных факторов, как сочетания затопления, экстремальных погодных условий и внешних воздействий, последствия потери функций безопасности, вызванные потерей электроснабжения АЭС.

 
 
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Такое заявление сделал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас после встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньете.

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