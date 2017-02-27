На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 февраля прошли очередные торги валютами. Рубль снова не устоял перед всеми валютами.

Доллар укрепился на BYN0,0041 — до 1,8859 рубля.

Евро вырос на BYN0,008 — до 1,9973 рубля.

Российский рубль подорожал на BYN0,0035 — до 3,2543 за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.