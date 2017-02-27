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Рубль завершил зиму падением ко всем валютам корзины
28.02.2017 12:34 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 февраля прошли очередные торги валютами. Рубль снова не устоял перед всеми валютами.
Доллар укрепился на BYN0,0041 — до 1,8859 рубля.
Евро вырос на BYN0,008 — до 1,9973 рубля.
Российский рубль подорожал на BYN0,0035 — до 3,2543 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар укрепился на BYN0,0041.
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