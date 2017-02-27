Государственный долг Беларуси на 1 января 2017 года составил 36,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,4 млрд рублей, или на 1%. Такие данные обнародовал Минфин Беларуси.

Внешний госдолг по состоянию на 1 февраля составил 13,5 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 95,7 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,7%.

По данным Минфина, в январе были привлечены внешние государственные займы на сумму 36,8 млн долларов (21,8 млн долларов правительства России, 8,3 млн долларов — Всемирного банка, 6,7 млн долларов — банков Китая).

В январе Беларусь также погасила 140 млн долларов внешнего госдолга (95,3 млн долларов — банкам Китая и 44,7 млн долларов — правительству России).

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

За январь размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 68,9 млн долларов. Погашено валютных государственных облигаций для физических лиц на сумму 18,2 тыс. долларов.

Госдолг Беларуси за прошлый год вырос на 12,5% до 37 млрд рублей на 1 января 2017 года. Внешний госдолг вырос на 9,6% до 13,6 млрд долларов, внутренний — на 5% до 10,2 млрд рублей.

Как ранее сообщалось, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году вырастут до 2,5 млрд рублей, в том числе обслуживание внешнего долга обойдется в 1,7 млрд рублей. В целом на погашение государственного долга в республиканском бюджете предусмотрено 5,2 млрд, в том числе внешнего госдолга — 2,3 млрд рублей, внутреннего — 2,9 млрд рублей.

Для этого планируется привлечь 1,9 млрд долларов, из них 700 млн долларов — средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Еще 360 млн долларов власти намерены получить за счет размещения валютных облигаций на внутреннем рынке и 800 млн долларов — от размещения евробондов.