МИНСК, 28 фев – Sputnik. Порядок создания и ликвидации субъектов хозяйствования совершенствуется в Беларуси, на это направлен декрет президента №2, который был подписан Александром Лукашенко 28 февраля 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там уточнили, что декрет вносит изменения в декрет №1 от 16 января 2009 года "О государственной регистрации и ликвидации (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования".

"В целях сокращения административных процедур и ускорения начала осуществления предпринимательской деятельности декретом предусмотрена возможность открытия банковского расчетного счета одновременно с регистрацией субъекта хозяйствования на основании представления регистрирующего органа", – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что для улучшения инвестиционного климата и отмены излишних ограничений по участию юридических и физических лиц в создании новых субъектов хозяйствования декретом исключается ограничение по созданию дочернего предприятия в случае наличия у его учредителя не исполненных в срок гражданско-правовых обязательств.

Новые подходы к вопросам госрегистрации

Изменяется подход к процедуре признания государственной регистрации субъектов хозяйствования недействительной при представлении ими в регистрирующий орган не соответствующих действительности сведений. При рассмотрении данной категории дел судами подлежат учету характер допущенных нарушений, наличие ущерба и иные имеющие значение для дела обстоятельства.



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Регистрирующие органы наделяются правом на ликвидацию субъекта хозяйствования, не осуществляющего предпринимательскую деятельность в течение 24 месяцев подряд. В настоящее время такое решение принимается при неосуществлении указанной деятельности в течение 12 месяцев подряд и при условии ненаправления сообщения о причинах.

При этом декретом на три года ограничивает право налоговых и иных уполномоченных органов обращаться в суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, их ликвидации (прекращении деятельности). Ограничиваются и права субъектов хозяйствования на обжалование действий (бездействия) регистрирующих органов.

Самоликвидация – по новому порядку

Согласно положениям декрета субъект хозяйствования, принявший решение о самоликвидации, вправе для проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты обязательных платежей в бюджет заключить договор оказания аудиторских услуг. Наличие аудиторского заключения и отчета позволит налоговым и таможенным органам, Белгосстраху представить регистрирующему органу необходимые для ликвидации субъекта справки или сведения без проведения дополнительных проверок.

Декретом также закрепляется возможность подачи субъектами хозяйствования документов о ликвидации (прекращении деятельности) в электронном виде и определяется механизм приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей в связи с прохождением ими срочной военной или альтернативной службы, нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Декрет, за исключением его отдельных положений, вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.