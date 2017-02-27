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В России назвали условия компромисса по газу с Беларусью

28.02.2017 13:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Реализация компромиссных договоренностей Москвы и Минска по вопросу цен на российский газ возможна только после погашения Беларусью задолженности за 2016 год и начало 2017-го.

Об этом в кулуарах Российского Инвестиционного форума в Сочи рассказал глава Минэнерго России Александр Новак, передает РБК.

Он также сообщил, что сейчас требование Беларуси заключается в том, чтобы покупать российский газ по равнодоходным ценам. По его словам, рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано.

«Надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты», - отметил глава российского Минэнерго.

Напомним, что российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что «Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его». Выплаты долга, который достиг уже $600 млн, до сих пор не начались. «Это потери бюджета прямые, это потери акционеров «Газпрома», — отметил он.

Между тем ранее белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил, что газовый вопрос с Россией решен. Точнее, почти решен.

Уже не первый раз стороны выдают противоположные точки зрения на переговоры по газу и нефти. В итоге россияне оказываются правы: договор до сих пор не подписан. Экономисты призывают перейти в отношениях на рыночные рельсы и уверены, что без встречи «Лукашенко-Путин» проблема не решится.

 
Теги: Минск
 
 
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Реализация компромиссных договоренностей Москвы и Минска по вопросу цен на российский газ возможна только после погашения Беларусью задолженности за 2016 год и...

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