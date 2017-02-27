Реализация компромиссных договоренностей Москвы и Минска по вопросу цен на российский газ возможна только после погашения Беларусью задолженности за 2016 год и начало 2017-го.

Об этом в кулуарах Российского Инвестиционного форума в Сочи рассказал глава Минэнерго России Александр Новак, передает РБК .

Он также сообщил, что сейчас требование Беларуси заключается в том, чтобы покупать российский газ по равнодоходным ценам. По его словам, рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано.

«Надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты», - отметил глава российского Минэнерго.

Напомним, что российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил , что «Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его». Выплаты долга, который достиг уже $600 млн, до сих пор не начались. «Это потери бюджета прямые, это потери акционеров «Газпрома», — отметил он.

Между тем ранее белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил , что газовый вопрос с Россией решен. Точнее, почти решен.