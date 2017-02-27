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В России назвали условия компромисса по газу с Беларусью
28.02.2017 13:09 — Новости Экономики | БДГ
Реализация компромиссных договоренностей Москвы и Минска по вопросу цен на российский газ возможна только после погашения Беларусью задолженности за 2016 год и начало 2017-го.
Об этом в кулуарах Российского Инвестиционного форума в Сочи рассказал глава Минэнерго России Александр Новак, передает
Он также сообщил, что сейчас требование Беларуси заключается в том, чтобы покупать российский газ по равнодоходным ценам. По его словам, рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано.
«Надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты», - отметил глава российского Минэнерго.
Напомним, что российский вице-премьер Аркадий Дворкович
Между тем ранее белорусский министр энергетики Владимир Потупчик
Уже не первый раз стороны выдают противоположные точки зрения на переговоры по газу и нефти. В итоге россияне
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Реализация компромиссных договоренностей Москвы и Минска по вопросу цен на российский газ возможна только после погашения Беларусью задолженности за 2016 год и...
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