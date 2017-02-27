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Беларусь готова продолжать возводить жилье в Венесуэле

28.02.2017 14:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Венесуэла рассмотрели перспективы совместной реализации проектов в сфере строительства жилья. Данной теме была посвящена встреча посла Беларуси в Венесуэле Олега Паферова с министром жилой среды и жилья Венесуэлы Мануэлем Кеведо, говорится в пресс-релизе МИД Беларуси.


«Олег Паферов подтвердил готовность белорусской стороны продолжить участие белорусских строителей в возведении социального жилья в Венесуэле», говорится в сообщении.

Строительством жилья в Венесуэле занимается компания «Белзарубежстрой» (акционеры: «Альм Инвестментс ФЗЕ» (ОАЭ), белорусский «Банк «Решение», брестский «Строительный трест № 8» и «Гомельпромстрой»). Возглавляет совет директоров компании известный бизнесмен Виктор Шевцов.

Летом 2016 года президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в церемонии сдачи 288 квартир в восьми домах, которые строила в Каракасе белорусская компания. Жилье это социальное, построено в рамках венесуэльской программы «Великая Миссия Жилье». Всего на тот момент «Белзарубежстрой» сдал заказчику 7256 квартир из 10 тысяч, которые планируют построить.

Разразившийся в Венесуэле экономический кризис сказался и на строительной отрасли. Темпы работ снизились. Многие белорусские строители были вынуждены вернуться на родину.

 
 
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Беларусь и Венесуэла рассмотрели перспективы совместной реализации проектов в сфере строительства жилья.

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