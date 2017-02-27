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Беларусь готова продолжать возводить жилье в Венесуэле
28.02.2017 14:11 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь и Венесуэла рассмотрели перспективы совместной реализации проектов в сфере строительства жилья. Данной теме была посвящена встреча посла Беларуси в Венесуэле Олега Паферова с министром жилой среды и жилья Венесуэлы Мануэлем Кеведо,
«Олег Паферов подтвердил готовность белорусской стороны продолжить участие белорусских строителей в возведении социального жилья в Венесуэле», говорится в сообщении.
Строительством жилья в Венесуэле занимается компания «Белзарубежстрой» (акционеры: «Альм Инвестментс ФЗЕ» (ОАЭ), белорусский «Банк «Решение», брестский «Строительный трест № 8» и «Гомельпромстрой»). Возглавляет совет директоров компании известный бизнесмен Виктор Шевцов.
Летом 2016 года президент Венесуэлы Николас Мадуро
Разразившийся в Венесуэле экономический кризис сказался и на строительной отрасли. Темпы работ снизились. Многие белорусские строители были вынуждены вернуться на родину.
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Беларусь и Венесуэла рассмотрели перспективы совместной реализации проектов в сфере строительства жилья.
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