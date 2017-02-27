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Белорусский рубль подешевел на последних торгах зимы
28.02.2017 14:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подорожали в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, свидетельствуют данные торгов.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
В целом на последних торгах зимы валюты подорожали незначительно: доллар — на 0,0041 рубля, евро — на 0,008 рубля. Треть копейки прибавили в цене и 100 российских рублей. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел 28 февраля на 0,20%.
На торгах Московской биржи доллар стоит во вторник 58 российских рублей, евро — 61,45. Баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 56,3 доллара.
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Второй день подряд белорусский рубль дешевеет ко всем трем основным валютам.
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