﻿ Белорусский рубль подешевел на последних торгах зимы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусский рубль подешевел на последних торгах зимы

28.02.2017 14:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подорожали в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,8859
  • Евро — 1,9973
  • 100 российских рублей — 3,2543

В целом на последних торгах зимы валюты подорожали незначительно: доллар — на 0,0041 рубля, евро — на 0,008 рубля. Треть копейки прибавили в цене и 100 российских рублей. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел 28 февраля на 0,20%.

На торгах Московской биржи доллар стоит во вторник 58 российских рублей, евро — 61,45. Баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 56,3 доллара.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй день подряд белорусский рубль дешевеет ко всем трем основным валютам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Активистов "Маршев нетунеядцев" по стране массово вызывают в милицию и составляют протоколы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика