МИНСК, 28 фев — Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подорожали в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,8859

Евро — 1,9973

100 российских рублей — 3,2543

В целом на последних торгах зимы валюты подорожали незначительно: доллар — на 0,0041 рубля, евро — на 0,008 рубля. Треть копейки прибавили в цене и 100 российских рублей. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел 28 февраля на 0,20%.

На торгах Московской биржи доллар стоит во вторник 58 российских рублей, евро — 61,45. Баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 56,3 доллара.