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Новак: Без оплаты долга компромисса по газу с Беларусью не будет

28.02.2017 14:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что полное погашение долга за 2016 год и начало 2017 года за газ является основным условием для компромиссных договоренностей с Беларусью, сообщает РБК.


Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Reuters

«Условием реализации компромиссных договоренностей является полное погашение задолженности той, которая накопилась за 2016 год и первые месяцы этого года», — сказал он.

По словам Новака, в настоящий момент требование белорусской стороны — это покупать российский газ по равнодоходным ценам.

«Рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано, надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты», — сказал министр.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По данным на 27 февраля 2017 года сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Новака, в настоящий момент требование белорусской стороны - это покупать российский газ по равнодоходным ценам.

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