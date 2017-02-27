|
Новак: Без оплаты долга компромисса по газу с Беларусью не будет
28.02.2017 14:50 — Новости Экономики | Tut.by
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что полное погашение долга за 2016 год и начало 2017 года за газ является основным условием для компромиссных договоренностей с Беларусью, сообщает
«Условием реализации компромиссных договоренностей является полное погашение задолженности той, которая накопилась за 2016 год и первые месяцы этого года», — сказал он.
По словам Новака, в настоящий момент требование белорусской стороны — это покупать российский газ по равнодоходным ценам.
«Рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано, надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты», — сказал министр.
Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.
С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Новака, в настоящий момент требование белорусской стороны - это покупать российский газ по равнодоходным ценам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии