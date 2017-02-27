Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что полное погашение долга за 2016 год и начало 2017 года за газ является основным условием для компромиссных договоренностей с Беларусью, сообщает РБК .



Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Reuters

«Условием реализации компромиссных договоренностей является полное погашение задолженности той, которая накопилась за 2016 год и первые месяцы этого года», — сказал он.

По словам Новака, в настоящий момент требование белорусской стороны — это покупать российский газ по равнодоходным ценам.

«Рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано, надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты», — сказал министр.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По данным на 27 февраля 2017 года сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов .