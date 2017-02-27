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Путин: поддержка Беларуси приносит выгоду России
28.02.2017 16:56 — Новости Экономики | БДГ
Президент России Владимир Путин уверен, что существующие споры с Беларусью удастся разрешить.
Об этом он заявил в ходе переговоров со своим кыргызским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. При этом президент РФ отметил «очень впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики», передает
Вместе с тем, по его словам, в результате такой поддержки «российская экономика получает и получит выгоду», благодаря синергетическому эффекту, который повышает общую конкурентоспособность двух стран.
Владимир Путин также подчеркнул, что Россия оказывает Беларуси «помощь несопоставимо большую, чем Кыргызстану». Так, президент РФ заметил, что Минску было выделено кредитов на более чем 6 млрд долларов. Также Беларусь получает российскую нефть без пошлин, перерабатывает ее и продает за границу, зачисляя пошлину с них в свой бюджет, сообщает
В целом же, добавил он, споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Беларусью, является естественными периодические, поскольку «каждая сторона отстаивает свои интересы».
Напомним, что российский вице-премьер Аркадий Дворкович
Между тем ранее белорусский министр энергетики Владимир Потупчик
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Президент России Владимир Путин уверен, что существующие споры с Беларусью удастся разрешить. Об этом он заявил в ходе переговоров со своим кыргызским коллегой...
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