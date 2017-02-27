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Путин: поддержка Беларуси приносит выгоду России

28.02.2017 16:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Президент России Владимир Путин уверен, что существующие споры с Беларусью удастся разрешить.

Об этом он заявил в ходе переговоров со своим кыргызским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. При этом президент РФ отметил «очень впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики», передает РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словам, в результате такой поддержки «российская экономика получает и получит выгоду», благодаря синергетическому эффекту, который повышает общую конкурентоспособность двух стран.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия оказывает Беларуси «помощь несопоставимо большую, чем Кыргызстану». Так, президент РФ заметил, что Минску было выделено кредитов на более чем 6 млрд долларов. Также Беларусь получает российскую нефть без пошлин, перерабатывает ее и продает за границу, зачисляя пошлину с них в свой бюджет, сообщает ТАСС.

В целом же, добавил он, споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Беларусью, является естественными периодические, поскольку «каждая сторона отстаивает свои интересы».

Напомним, что российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что «Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его». Выплаты долга, который достиг уже $600 млн, до сих пор не начались. «Это потери бюджета прямые, это потери акционеров «Газпрома», — отметил он.

Между тем ранее белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил, что газовый вопрос с Россией решен. Точнее, почти решен.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин уверен, что существующие споры с Беларусью удастся разрешить. Об этом он заявил в ходе переговоров со своим кыргызским коллегой...

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