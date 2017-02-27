Президент Беларуси Александр Лукашенко считает: «тунеядцы» должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить созданное в стране. Такое заявление сделал президент во время посещения 28 февраля Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей, передает БЕЛТА .





Президент, знакомясь с циклом научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX—XVIII веках», где по-новому раскрывается процесс формирования территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров, провел параллель с настоящим.

— Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь, — заявил Александр Лукашенко. — Сегодня некоторые под видом «тунеядства», еще чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально. «Тунеядцы» должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все.

Напомним, во многих городах Беларуси прошли акции протеста против налога на тунеядство. Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отменить декрет № 3, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акции прошли мирно. Однако в последние дни общественных активистов и политиков вызывают в милицию , чтобы составить протоколы за участие в «Маршах нетунеядцев». Кроме столицы, такие новости приходят из Могилева, Гомеля, Гродно и Витебска. Новые марши планируются по всей стране в ближайшие недели.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» приняли в 2015 году. Срок уплаты налога на финансирование государственных расходов за 2015 год истек 20 февраля этого года. Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, хотя «письма счастья» от налоговой получили около 470 тысяч человек. В бюджет поступило 16,3 млн рублей.

За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.