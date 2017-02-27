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В Беларуси упростили процедуру закупки медпрепаратов для учреждений здравоохранения

28.02.2017 19:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля подписал Указ № 46 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания», которым устанавливаются условия осуществления государственных закупок медицинских товаров, сообщает пресс-служба главы государства.

На два года РУП «Белмедтехника», РУП «Белфармация», подчиненные Минздраву, и РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», подчиненное Минтруда и соцзащиты, определены организаторами закупок медицинских товаров. Заказчикам (из числа государственных организаций) предоставлено право приобретать данные товары у организаторов без проведения процедуры государственных закупок.

В Беларуси организации здравоохранения и не занимаются процедурами закупок, а осуществляют их у организаторов.

Указ создаст условия для исключения необоснованного посредничества при заключении торговых сделок, обеспечения экономии бюджетных средств (за счет снижения контрактных цен) и бесперебойной поставки организациям здравоохранения медицинских товаров надлежащего качества.

 
 
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В Беларуси организации здравоохранения и не занимаются процедурами закупок, а осуществляют их у организаторов.

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