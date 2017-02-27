Министерство юстиции Беларуси прокомментировало решение Суда Евразийского экономического союза по делу о калининградских телевизорах, сообщает БЕЛТА.



Фото: Калининградская торгово-промышленная палата

21 февраля 2017 года Большой коллегией Суда Евразийского экономического союза вынесено и оглашено решение по делу по заявлению Российской Федерации по спору о соблюдении Республикой Беларусь Договора о Евразийском экономическом союзе, статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств — членов Таможенного союза.

Согласно решению суда, «одним из оснований спора являются различные правовые подходы компетентных органов истца и ответчика к пониманию соответствующих положений».

В период с 23 по 27 февраля на официальном интернет-сайте суда опубликованы особые мнения пяти из десяти рассматривавших дело судей. Объемы особых мнений в совокупности многократно превышают объем самого решения.

«События, которые явились предметом рассмотрения в суде, происходили в 2014 году. В то время ни суда, ни союза, ни права союза, ни тем более международных обязательств по праву союза не существовало, — говорится в сообщении Минюста. — Поскольку принятые с 1 января 2015 года международные нормы права союза не имеют обратной силы, по мнению Министерства юстиции Республики Беларусь, заявление Российской Федерации изначально не подлежало принятию судом к рассмотрению. Вместе с тем обоснованные аргументы белорусской стороны судом во внимание приняты не были».

Аналогичные правовые позиции изложены также в отдельных особых мнениях судей, не согласных как с самим фактом рассмотрения данного дела в суде, так и с решением суда.

Судом принято решение «удовлетворить заявление Российской Федерации в части и установить факт исполнения Республикой Беларусь не в полном объеме» положений статей 1, 3, 4 и 25 Договора о Евразийском экономическом союзе, статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств — членов Таможенного союза.

Согласно пункту 105 статута суда (приложение 2 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года) суд может вынести одно из двух решений: об установлении факта соблюдения либо факта несоблюдения права союза или отдельных его положений.

«Поскольку в решении суда говорится об исполнении не в полном объеме права ЕАЭС, по мнению Министерства юстиции Республики Беларусь, факт несоблюдения белорусской стороной права союза судом не установлен, — отметили в Минюсте. — В решении суда также не идет речь о полном удовлетворении требований Российской Федерации, а также не уточняется, в какой части требования России удовлетворены и в каком объеме Беларусь исполняла право ЕАЭС».

«Министерство юстиции Республики Беларусь полагает, что общий вывод „удовлетворить заявление Российской Федерации в части и установить факт исполнения Республикой Беларусь не в полном объеме сделан без привязки к обстоятельствам дела, а само решение преимущественно касается разъяснения судом норм права союза. Однозначных фактов нарушений со стороны государственных органов Беларуси судом не установлено», — подчеркивается в сообщении.

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