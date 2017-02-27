Во вторник в правительстве обсудили, как дальше бороться с незаконным оборотом наркотиков. В МВД говорят, что принятый в конце 2014-го шестой декрет и ужесточение наказания за сбыт психотропов принесло положительные результаты — преступлений стало меньше. Но при хорошем законодательстве по-прежнему есть вопросы к правоприменению. Депутаты изучили общественное мнение по проблеме и предложили чиновникам изменения в Уголовный кодекс.



Фото: Reuters

Парламент занимался мониторингом проблемы с марта прошлого года. Это стало реакцией на массовые обращения родственников осужденных на несправедливые, по их мнению, приговоры.

— Мы изучали приговоры, с которыми граждане приходили на приемы. Комиссия пришла к выводу, что граждане в целом поддерживают ужесточение наказаний в отношении именно торговцев. Но часто сроки от 8 до 15 лет получали потребители. Например, за безвозмездную передачу запрещенного препарата в ходе совместного употребления: сидят два друга в гараже, курят, угостил — уже сбыт, — пояснила председатель парламентской комиссии по законодательству Наталья Гуйвик.

Она обратила внимание на единообразный подход: и продавцы, и случайно попавшиеся на бытовом сбыте потребители получают одинаковые сроки. Депутаты предложили правительству изменить закон и подробнее расписать степень ответственности.

Если наказание и смягчат, то лишь для тех, кто попадется впервые на сбыте небольшой дозы и, главное, без получения выгоды.

— Мы считаем целесообразным, что нужно внести в 328-ю статью такой квалифицирующий признак сбыта, как «из корыстной заинтересованности». Если ты продавец, который получил деньги, — иди на 15 лет, — объясняет Наталья Гуйвик. — Но восемь лет впервые оступившемуся, который попробовал наркотик с другом за компанию, — это, наверное, многовато. Ведь здесь корысти не было, а закон трактует это как сбыт.

Еще один вариант — снизить нижний порог санкции за распространение наркотиков, который позволит судам назначать наказание в зависимости от тяжести преступления.

На такие изменения в Уголовный кодекс пока не согласны МВД, КГБ и Верховный суд. Депутаты будут продолжать обсуждение проблем с ними.

— Возможно, законодательная инициатива изменений в итоге будет исходить от самих депутатов. Но только в том случае, если с нами согласятся заинтересованные органы, — добавила Наталья Гуйвик.

По информации на 1 июля 2016 года каждый пятый заключенный в стране отбывал срок за наркотики. Еще в 2014-м эта цифра была в два раза ниже. После ужесточения законодательства выросла и судимость по 328-й статье Уголовного кодекса — почти на 13% в 2015 году по сравнению с 2014-м.

В своем мониторинге депутаты обращают внимание, что большинство жалоб касались единичных дел мелких распространителей наркотиков, чаще всего спайсов. По заявлениям граждан, по этим уголовным делам проходят подростки, которых выявляют через сеть осведомителей — наводчиков. Как правило, это наркоманы с большим стажем.

«При этом адвокаты часто расценивают действия сотрудников правоохранительных органов как провокацию, что впоследствии ставит под сомнение справедливость судебного разбирательства в целом», — говорится в итогах мониторинга.

Сегодня, по разным данным, в Беларуси насчитывается от 70 до 100 тысяч наркоманов.