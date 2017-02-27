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"Брестское пиво" выставлено на торги за 9 млн долларов
28.02.2017 21:48 — Новости Экономики | Tut.by
ОАО «Брестское пиво» выставлено на аукцион как единый имущественный комплекс с начальной ценой 17 420 000 рублей,
Торги в форме аукциона пройдут 4 апреля в 11.00 в городе Бресте на улице Бауманская, 18. По этому же адресу можно обратиться, чтобы ознакомиться с предметом торгов.
«Шаг аукциона — 5% начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%», — указано в объявлении.
ОАО «Брестское пиво» признали банкротом 20 ноября 2014 года. По
8 апреля 2016 года был запланирован аукцион по реализации имущества ОАО «Брестское пиво»: склада тары и главного корпуса вина. Капитальные строения 1969 года постройки оценили соответственно в 6,7 и 39,1 миллиарда неденоминированных рублей. Как
В мае прошлого года экономический суд Брестской области продлил срок санации ОАО «Брестское пиво» на 12 месяцев. В беседе с «Вечерним Брестом» антикризисный управляющий предприятия Сергей Тельпук
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Торги по продаже предприятия пройдут 4 апреля.
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