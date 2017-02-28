С начала года доллар дешевеет, поэтому долларовый долг в белорусских рублях оценивается в меньшую сумму, в то же время внутренний госдолг увеличился на 100 миллионов рублей.

Госдолг Беларуси на 1 февраля 2017 года составил 36,6 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 0,4 млрд рублей, или на 1,0%.

Внешний государственный долг составил 13,5 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 95,7 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 0,7%.

В январе 2017 года правительство привлекло 36,8 млн долларов США внешних займов, а выплатило 140,0 млн, сообщает Министерство финансов.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

В январе правительство разместило внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 68,9 млн долларов США, а погашено валютных государственных облигаций для физических лиц на сумму 18,2 тыс долларов США.

Государственный долг на 1 января 2017 года составил 37,0 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%.

"Беларусь не приблизилась к получению новых кредитов"

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб объяснил БДГ снижение госдолга двумя факторами: сокращением внешней задолженности и изменением курсов доллара.

- Госдолг в рублевой оценке уменьшился на 400 миллионов рублей. Снижение произошло за счет двух факторов: снизился внешний госдолг на 95,7 миллионов долларов (это меньше 200 миллионов рублей) и за счет изменения курса доллара. С начала года доллар дешевеет, соответственно долларовый долг в белорусских рублях оценивается в меньшую сумму.

Говорить о тенденции, наверное, нельзя: произошло стечение обстоятельств, нежелательное для белорусских властей. На данном этапе власть с радостью нарастила бы внешний госдолг, например, за счет очередного транша кредита АКФ ЕАЭС, или кредита МВФ. Снижение госдолга свидетельствует, скорее, о том, что рефинансировать госдолг пока не удается, чем появление устойчивых положительных тенденций.

- Как объяснить снижение внешнего долга при параллельном росте внутреннего?

- И внешний, и внутренний долг погашается в соответствии с графиком. Непогашение долга вовремя называется дефолтом, но пока ни о каких дефолтах речи не идет.

- За счет чего вырос внутренний долг?

- Внутренний госдолг увеличился на 100 миллионов рублей за счет размещения внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на 67 миллионов долларов. То есть, на внутреннем рынке размещено больше облигаций, чем погашено.

- А ситуация с новыми кредитами за последний месяц не изменилась?

- Абсолютно не изменилась. Ближе мы не стали – ни к очередному траншу Антикризисного фонда ЕАЭС, ни к кредиту МВФ.