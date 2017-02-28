|
Саудовская Аравия ждет роста цен на нефть до $60
28.02.2017 20:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Саудовская Аравия назвала желаемую цену на нефть в 2017 году — 60 долларов за баррель, сообщает
© Sputnik Илья Питалев
Представители ОПЕК неоднократно говорили, что картель не стремится к конкретной цене нефти. Однако за закрытыми дверями Эр-Рияд и партнеры по ОПЕК в Персидском заливе говорят, что надеются на продолжение роста цен на нефть, поскольку низкая стоимость оказывает давление на их финансовое состояние.
"Они (саудиты — Sputnik) хотят, чтобы нефть стоила 60 долларов за баррель к концу этого года. Это хорошо для инвестиций (в нефть — Sputnik)", — сказал источник из нефтяной отрасли в Персидском заливе.
Другой источник заявил, что "ОПЕК — и особенно саудиты — хотят роста цен" не только для инвестиций, но также поскольку Эр-Рияд хочет продать долю в государственном гиганте Saudi Aramco. Однако цены не должны стать настолько высокими, чтобы побудить добытчиков сланцевой нефти в США, которым существенно навредило падение цен, вновь наращивать производство.
"В целом цена около 60 долларов за баррель в этом году будет удовлетворительной. Она не приведет к столь большому росту добычи сланцевой нефти", — сказал один источник в ОПЕК, отметив, что производство сланцевой нефти, как ожидается, увеличится примерно на 300 тысяч баррелей в сутки в 2017 году.
Третий источник в ОПЕК сомневается, что цены вырастут до 60 долларов за баррель или выше в 2017 году из-за сохраняющегося перенасыщения рынка. По его словам, даже если рост добычи сланцевой нефти превысит 300 тысяч баррелей в сутки, рынок сможет его абсорбировать, если увеличение придется на период зимних холодов, когда спрос достигает максимума.
С 1 января нынешнего года ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 февраля некоторые аналитики прогнозировали, что стоимость нефти может вырасти к концу текущего года до 70 долларов за баррель.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии