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Саудовская Аравия ждет роста цен на нефть до $60

28.02.2017 20:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Саудовская Аравия назвала желаемую цену на нефть в 2017 году — 60 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Саудовская Аравия ждет роста цен на нефть до
© Sputnik Илья Питалев
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Представители ОПЕК неоднократно говорили, что картель не стремится к конкретной цене нефти. Однако за закрытыми дверями Эр-Рияд и партнеры по ОПЕК в Персидском заливе говорят, что надеются на продолжение роста цен на нефть, поскольку низкая стоимость оказывает давление на их финансовое состояние.

"Они (саудиты — Sputnik) хотят, чтобы нефть стоила 60 долларов за баррель к концу этого года. Это хорошо для инвестиций (в нефть — Sputnik)", — сказал источник из нефтяной отрасли в Персидском заливе.

Другой источник заявил, что "ОПЕК — и особенно саудиты — хотят роста цен" не только для инвестиций, но также поскольку Эр-Рияд хочет продать долю в государственном гиганте Saudi Aramco.‎ Однако цены не должны стать настолько высокими, чтобы побудить добытчиков сланцевой нефти в США, которым существенно навредило падение цен, вновь наращивать производство.  

"В целом цена около 60 долларов за баррель в этом году будет удовлетворительной. Она не приведет к столь большому росту добычи сланцевой нефти", — сказал один источник в ОПЕК, отметив, что производство сланцевой нефти, как ожидается, увеличится примерно на 300 тысяч баррелей в сутки в 2017 году.

Третий источник в ОПЕК сомневается, что цены вырастут до 60 долларов за баррель или выше в 2017 году из-за сохраняющегося перенасыщения рынка. По его словам, даже если рост добычи сланцевой нефти превысит 300 тысяч баррелей в сутки, рынок сможет его абсорбировать, если увеличение придется на период зимних холодов, когда спрос достигает максимума.

С 1 января нынешнего года ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода.

 
Теги: Минск
 
 
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21 февраля некоторые аналитики прогнозировали, что стоимость нефти может вырасти к концу текущего года до 70 долларов за баррель.

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