Бундестаг видит и ценит шаги Беларуси навстречу Европе. Чтобы показать это Минску, там решили взаимодействовать с белорусским парламентом несмотря на то, что тот не стал "намного легитимнее предыдущего". Об этом TUT.BY заявил зампредседателя Германско-Белорусской парламентской группы Бундестага Йохан Вадефуль.



Йохан Вадефуль, фото из официального аккаунта в фейсбуке

— Мой визит — один из первых шагов по нормализации отношений между двумя странами и двумя парламентами. Мы все еще в начале этого пути, и я оптимист.

При этом германский депутат отметил, что белорусский парламент, «если говорить честно, не стал намного легитимнее предыдущего». «Есть всего один свободно избранный депутат оппозиции. Еще много нужно сделать в избирательной сфере, об этом говорили и ЕС, и ОБСЕ, и Совет Европы», — подчеркнул Вадефуль.

Вместе с тем, напомнил он, некоторые шаги Минск навстречу Европе сделал, например, освободив политзаключенных.

— Реакция президента на аннексию Крыма была не такой, как наша, но была похожей на нее, и отличалась от российской позиции.

— Перефразируя вас, Германия решила взаимодействовать с белорусским парламентом, не сильно отличающимся легитимностью от прежнего, из-за геополитики? — уточнили мы.

— Да, это один из мотивов. Второй — в том, что в политической дискуссии в Беларуси мы увидели больше пространства, чем раньше.

В результате в парламенте Германии решили, что хорошей идеей будет «показать Беларуси, что мы увидели ее первые шаги к Европе, признать и оценить их».

В Бундестаге тем не менее ожидают, что следующие выборы пройдут более демократично с допуском большего числа партий.

«Мы реалисты и мы понимали, что это не могло произойти в этот раз», — сказал депутат. Он не ожидает, что Беларусь моментально построит у себя такую же систему, как Франция, Германия или Великобритания.

— Но мы видим, что Беларусь на пути к Европе. И мы хотим поддержать те силы в этой стране, которые являются сторонниками европейских ценностей.

28 февраля у Йохана Вадефуля были встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и депутатами Палаты представителей Валерием Воронецким и Болеславом Пирштуком.

Из этих встреч Вадефуль делает вывод, что представителям официального Минска можно доверять.

— Мы не во всем согласны, но они нас не обманывают. Я не думаю, что у них есть некие скрытые замыслы. Они честно говорят, что могут и не могут сделать, они должны принимать во внимание, что думает Москва. Но они хотят быть ближе к Европе, и мы можем им в этом верить.

Кроме официальных встреч, Вадефуль принял участие в вечерней сессии экспертной инициативы «Минский диалог». Вместе с главой комиссии Палаты представителей Валерием Воронецким и политологом Денисом Мельянцовым они обсуждали белорусско-европейские отношения. На мероприятии действовало правило Chatham House — это значит, что мы не можем цитировать спикеров, называя их имена. С TUT.BY Вадефель пообщался уже после завершения дискуссии.

1 марта замглавы Германско-Белорусской парламентской группы Бундестага встретится с представителями Совета Республики.

В октябре Беларусь посещали глава этой парламентской группы Оливер Качмарек и его коллега по Бундестагу Уте-Финк Кремер. В интервью TUT.BY они сказали, что табу на парламентские контакты с белорусской Палатой представителей снято. Позже МИД ФРГ заявил , что это было личным мнением депутатов.