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Бобруйский завод КПД модернизировал свою типовую серию БО и готов строить в Минске по $600/кв.м
01.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Портал Realt.by побывал на заводе и лично оценил масштабы производства.
Бобруйский завод КПД был образован в 1978 году. В разные годы силами предприятия в республике возводилось от 20 до 128 тыс. кв.м жилья. Бобруйск, Могилев, Краснополье, Чериков, Шклов, Костюковичи, Быхов, Кличев, Осиповичи, Озерицкая Слобода, Смолевичи, Михановичи, Минск — такова обширная география строек предприятия.
— Я горжусь тем, что нам удалось грамотно провести модернизацию производства. Главный ее эффект заключается в том, что мы смогли увеличить сопротивление теплопередаче наружных стен до 4,35 м²·°С/Вт (что в 1,36 раза превышает установленное в Республике Беларусь нормативное значение) и тем самым сделать наши дома очень теплыми, — говорит Иван Гриняк, генеральный директор ОАО «Бобруйский завод КПД». — Оборудование, установленное в ходе модернизации, обеспечивает гибкость процесса при производстве новых железобетонных изделий и позволяет разнообразить архитектурные и планировочные решения многоквартирных жилых домов. Сегодня предприятие имеет возможность удовлетворить потребности заказчика на 100%.
Экскурсию по заводу для нас провел лично директор предприятия Гриняк Иван Николаевич.
Заходим в арматурный цех, гдеустановлено оборудование австрийской фирмы EVG по изготовлению каркасов, сеток и других комплектующих для железобетонных конструкций. В месяц в цеху перерабатывается до 500 тонн металлоконструкций. Также здесь производится товарная арматура.
В цеху установлено порядка 25 различных станков. Если раньше все операции выполнялись вручную, то теперь изделия производится в автоматическом режиме. В комплекте оборудования есть правильно-вытяжной автомат, мерно-отрезная линия, гибочный автомат с правильно-вытяжным порталом, сеткосварочные машины, установка для сварки под флюсом, стенды для сборки арматурных блоков с подвесными аппаратами контактной точечной сварки, т.е. полный комплекс для производства всей номенклатуры арматурных и закладных изделий предприятия.
Подходим к правильно-вытяжному станку, за которым работает Валерий Петрушкевич.
— Как вам работается в цеху?
— Работы хватает, наименований изделий очень много. Чтобы полностью вникнуть в процесс, надо отработать на станке несколько лет. Я выбираю необходимую программу, включаю станок, и он в автоматическом режиме выбирает размер изделия, выправляет и режет в размер арматуру и складывает готовую продукцию, — рассказывает арматурщик.
В цеху в две смены работает 50 человек.
Далее поднимаемся в бетоносмесительный цех. Это сердце завода, где готовится бетонная смесь для изготовления железобетонных конструкций и поставки для производства бетонных работ непосредственно на строительные площадки. Здесь установлено 4 итальянских бетоносмесителя. После замешивания смесь определенного состава и необходимого объема по транспортерной ленте либо системой адресной (кюбельной) подачи поступает в формовочный цех.
В сутки в бетоносмесительном цеху изготавливается до 400 куб. метров смеси. Всеми процессами управляет Леонид Максименко.
Далее переходим в формовочный цех, где установлена эффективная немецкая линия циркулирующих паллетов (поддонов) фирмы WECKENMANN для изготовления наружных стеновых панелей, которые имеют порядка 50 спецификаций, в том числе с коэффициентом теплосопротивления 4,35 м²·°С/Вт.
Каждая паллета движется по ролик-опорам через посты, на которых производятся отдельные технологические операции. Поддон в разобранном виде проходит посты чистки, смазки. Далее на его поверхность специальной краской плоттер наносит контуры необходимого изделия, по которым в дальнейшем будет установлена бортоснастка. Крепление опалубочных элементов, состоящих из отдельных модульных элементов, осуществляется с помощью магнитных блоков.
Далее по линии паллета движется на пост армирования.
Паллета готова к заливке первого слоя бетонной смеси. Далее укладка утеплителя, опять армирование с установкой гибких связей и укладка второго слоя бетонной смеси. Толщина изделия составляет 350 мм (в старом исполнении была 300 мм) и состоит из трех слов: нижнего слоя тяжелого бетона, утеплителя полистирола и верхнего слоя тяжелого бетона. За счет гибких стеклопластиковых связей осуществляется объединение бетонных слоев и утеплителя в единую конструкцию. За счет низкой теплопроводности связей такая конструкция не имеет мостиков холода и получается очень эффективной.
После этого паллета попадает в ячейку камеры тепловой обработки. Всего в цеху две камеры, которые могут вмещать до 36 паллет.
Через 2-2,5 часа паллета возвращается на пост отделки, где с помощью закаточной машины поверхность изделия становится ровной и гладкой.
В сутки при нормальной ритмичной работе за две смены в цеху выпускается до 36 паллет, что составляет два этажа любого дома.
В цеху также выпускаются внутренние стены, плиты перекрытий, лестничные марши, шахты лифтов, вспомогательные изделия для подвала и чердака.
Потом переходим в цех по производству внутренних панелей. Их производство осуществляется в трех кассетных установках фирмы WECKENMANN на четвертом пролете формовочного цеха.
На заводе сохранили и старое оборудование, где выпускаются наружные панели с коэффициентом сопротивления теплопередаче 3,2 м²·°С/Вт.
— Сегодня моя главная задача как руководителя предприятия — обеспечить людей работой и заработной платой, — говорит Иван Гриняк. — Поэтому наше производство стало многопрофильным. Кроме монтажа лифтов и газосварочных работ, все остальные процессы при строительстве домов выполняем собственными силами. У нас есть своя автобаза, подсобные производства. Сами выпускаем столярку, металлоконструкции, есть небольшой цех по пошиву рабочей одежды, пилорама. В 2006 году заработная плата по предприятию составила в среднем порядка Br600.
Дома модернизированной серии БО
В 2016 году ОАО «Бобруйский завод КПД» сдал в эксплуатацию 25 тыс. кв.м жилья (450-500 новых квартир).
Первый жилой дом модернизированной серии БО в Бобруйске по пр. Георгиевскому, 32, был сдан в эксплуатацию в начале 2016 года. Квартиры в нем по $550/кв.м в эквиваленте были реализованы буквально за один день.
Рядом с этим домом по пр. Георгиевскому, 30, в сентябре 2016 года сдан в эксплуатацию еще один аналогичный жилой дом. Половину квартир в нем также удалось реализовать по $550/кв.м.
На сегодняшний день в продаже остались еще порядка 20 квартир.
Строительство двух домов предусмотрено генпланом развития города.
— Сегодня мы должны продать нашему потребителю качественное жилье, для того чтобы минимизировать затраты при его эксплуатации. Основная задача, которая стояла перед нами, — снизить в домах теплопотери через ограждающие конструкции. Для этого нам пришлось изменить конструкцию наружных панелей и довести коэффициент теплосопротивления до 4,35, — говорит Сергей Власик, главный инженер Бобруйского завода КПД.
Каждый дом состоит из двух усеченных типовых блок-секций серии БО по 8 и 10 этажей и рассчитан на 72 квартиры.
На площадке находятся 4 квартиры — 2 однокомнатные и 2 двухкомнатные. Общая площадь однокомнатной квартиры составляет 46 кв.м, двухкомнатной — 59 кв.м. Кухня насчитывает более 9 кв.м.
Свайные фундаменты, фальшкровля, застекленные лоджии, горизонтальная разводка, индивидуальные приборы учета тепла, — все эти и другие архитектурные особенности и технические характеристики домов увеличили себестоимость строительства зданий примерно до $400/кв.м.
Кроме Бобруйска, сегодня завод выступает заказчиком строительства жилого дома в Осиповичах по ул. Черняховского.
В продаже остались 2 квартиры в жилом доме в аг. Озерицкая Слобода Минского района. Они реализуются по $600/кв.м.
В 2017 году предприятием запланировано ввести в эксплуатацию более 50 тыс. кв.м жилья.
В Бобруйске начнется строительство 5 жилых домов (по трем из них завод КПД выступит заказчиком, по двум заказчиком является УКС).
По пр. Георгиевскому, 29, будет строиться третий жилой дом модернизированной серии БО. В настоящее время проектная документация проходит экспертизу. Начало строительства дома запланировано на апрель – май текущего года.
В текущем году в непосредственной близости от центра города Бобруйский завод КПД также планирует построить одноподъездный жилой дом. В районе железнодорожного вокзала начато проектирование еще одного 6-секционного жилого дома.
Начнется строительство жилого дома на 60 квартир в аг. Озерицкая Слобода Минского района.
В настоящее время предприятием строятся два дома с привлечением китайских инвестиций в Осиповичах и Бобруйске.
Из-за снижения в республике объемов жилищного строительства Бобруйский завод КПД, как, впрочем, и многие другие строительные организации, испытывает определенные трудности с загрузкой предприятия. Поэтому заводу пришлось перепрофилироваться. Организация стала строить общежития. Сегодня рабочими завода окончено строительство общежития для «Могилевэнерго» (заказчик) и возводится объект для Белорусской железной дороги (заказчик) в аг. Михановичи Минского района.
В столице готовы строить по $600/кв.м
В свое время Бобруйский завод КПД строил много жилых домов в столице. География строек — Дрозды, в границах улиц Тимошенко – Пономарева, на ул. Филимонова.
Сегодня предприятие готово строить в Минске жилые дома за $600/кв.м.
Фото: Павел Садовский
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