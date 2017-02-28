Портал Realt.by побывал на заводе и лично оценил масштабы производства.

Бобруйский завод КПД был образован в 1978 году. В разные годы силами предприятия в республике возводилось от 20 до 128 тыс. кв.м жилья. Бобруйск, Могилев, Краснополье, Чериков, Шклов, Костюковичи, Быхов, Кличев, Осиповичи, Озерицкая Слобода, Смолевичи, Михановичи, Минск — такова обширная география строек предприятия.

— Я горжусь тем, что нам удалось грамотно провести модернизацию производства. Главный ее эффект заключается в том, что мы смогли увеличить сопротивление теплопередаче наружных стен до 4,35 м²·°С/Вт (что в 1,36 раза превышает установленное в Республике Беларусь нормативное значение) и тем самым сделать наши дома очень теплыми, — говорит Иван Гриняк, генеральный директор ОАО «Бобруйский завод КПД». — Оборудование, установленное в ходе модернизации, обеспечивает гибкость процесса при производстве новых железобетонных изделий и позволяет разнообразить архитектурные и планировочные решения многоквартирных жилых домов. Сегодня предприятие имеет возможность удовлетворить потребности заказчика на 100%.

Экскурсию по заводу для нас провел лично директор предприятия Гриняк Иван Николаевич.



