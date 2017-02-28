МИНСК, 1 мар — Sputnik. В Беларуси с 1 марта 2017 года произойдет ряд изменений, которые коснутся рядовых граждан.

В частности, уже объявили о повышении цен и тарифов некоторые операторы связи и интернет-провайдеры, а Министерство по налогам и сборам предупредило о росте цен на некоторые марки сигарет.

В своем обзоре Sputnik анализирует эти изменения.

Курить станет дороже

Министерство по налогам и сборам уже в конце февраля анонсировало повышение с 1 марта стоимости некоторых марок сигарет белорусского производства.

Так, продукция Гродненской табачной фабрики "Неман" подорожает в среднем на 2-9 копеек за пачку. Некоторые виды сигарет Oscar станут дороже на 2 копейки, Pall Mall Red — на 5 копеек, а некоторые виды сигарет марки Cooper — на 9 копеек.

Цены на сигареты компании "Табак-Инвест", а также на импортные сигареты не изменятся.

В Беларуси производители и импортеры могут каждый месяц устанавливать новые предельные отпускные цены на свою продукцию.

"Белтелеком" повышает тарифы

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи и почты. Они вступают в силу с 1 марта 2017 года. Ранее о повышении с 1 марта тарифов на некоторые услуги уже предупредил государственный оператор электросвязи компания "Белтелеком" — в среднем они вырастают на 9%.

Так, с 1 марта 2017 года предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием телефона будет стоить 7,55 рубля, дополнительное абонентское устройство — 89 копеек.

Абонентская плата за основной телефон составит 2,81 рубля в месяц, за спаренные телефоны с разными номерами — 2,28 рубля. Одна минута телефонного разговора местной связи будет стоить 0,59 копейки. Абонентская плата за телефоны без поминутной оплаты составит от 3 до 6,06 рубля.

Для ИП и юрлиц подключение к сети с 1 марта будет стоить 6,042 рубля, абонентская плата за простой телефон — 3,15 рубля, за линию, которая подключается к мини-АТС предприятия — 7,1 рубля, для бюджетных организаций предусмотрена скидка до 1,525 рубля. Минута разговора для юрлиц и ИП будет стоить 0,91 копейки.

Интернет тоже дорожает

С 1 марта Белтелеком повышает тарифы и на доступ в интернет через byfly.

Так, физлицам тариф "Домосед старт" обойдется в 14,2 рубля в месяц (рост на 9,2%), "Домосед XXL" — 16,5 рублей.

Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA. К примеру, пакет "Премьера" будет стоить 7,35 рубля в месяц. В то же время ежемесячная плата за пакеты "ZALA: все включено" и "ZALA: все включено HD" не изменится.

Стоимость пропуска межсетевого трафика операторов сотовой связи за одну минуту соединения увеличилась до 8,2 копейки.

Интернет-провайдер "Атлант Телеком", который теперь входит в структуру сотового оператора velcom, также с 1 марта повышает стоимость тарифных планов для физических и юридических лиц — в среднем на 11%.

Кроме того, провайдер прекращает обслуживание абонентов на некоторых архивных тарифных планах и намерен перевести таких абонентов на более современные пакеты услуг.

Почтовая связь тоже подорожает

С 1 марта 2017 года повышается стоимость некоторых услуг почтовой связи.

Так, пересылка открытки, письма или бандероли массой до 20 г для физлиц обойдется в 36 копеек, за каждые последующие 20 г придется доплатить 3 копейки. За те же самые услуги ИП и юрлица будут платить 3 копейки, а за каждые следующие 20 г доплачивать 2,5 копейки.

Комиссия почтовых организаций за выплату пенсий также увеличивается — в Минске она составит 0,9%, в других населенных пунктах — от 1,05% до 2,34%.

Разговоры по мобильному все дороже

С 1 марта 2017 года мобильный оператор life:) изменит стоимость некоторых услуг. В частности, популярные пакеты станут дороже, а роуминг — дешевле. В среднем подорожание составит 8-16%.

Подорожают и крупные пакеты с трафиком LTE — в среднем рост составит от 15% до 23%.

Без изменений останутся регулярные платежи на тарифах "XXL", "Вольный life:)" и некоторых других, а также на тарифных планах линейки Smart и для ряда других предложений.

Подешевеет роуминг для абонентов, которые находятся в Великобритании, Испании, Италии, Китае, США и Туркменистане.