МИНСК, 1 мар — Sputnik. Проект указа президента Беларуси "О мерах по созданию благоприятных условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" подразумевает начало деятельности субъектов не по разрешительному, а по уведомительному принципу, сообщили в Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ).

Ассоциация принимает участие в заседании экспертного совета при министерстве антимонопольного регулирования и торговли по разработке проекта указа, который позволил бы упростить условия для бизнеса в Беларуси.

Как сообщили в АКИТ, документ вводит мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и ИП, осуществляющих торговлю, общественное питание, деятельность в сфере бытового обслуживания населения, за исключением проверок в рамках государственного санитарного надзора, государственного пожарного надзора, контроля за выполнением лицензионных требований и ведомственного контроля.

"В том числе, согласно проекту указа, меняется подход к началу осуществления деятельности от разрешительного к уведомительному", — уточнили в ассоциации.

Так, сейчас субъект вправе осуществлять торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание только после внесения соответствующих сведений в Торговый реестр республики и государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг в Республике Беларусь".

"В частности, принятие проекта указа позволит субъектам начинать работу сразу после направления уведомления в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган", — добавили в АКИТ.

Также экспертный совет предложил упростить систему налогообложения — в том числе, включить в проект указа льготу по налогу на прибыль в части уменьшения данного налога в размере средств, направляемых на развитие предприятия или обучение сотрудников.

Как ранее заявлял зампредседателя Совета по развитию предпринимательства при президенте Сергей Новицкий, документы на уровне главы государства могут быть приняты уже к концу первого квартала, тогда же деловая среда "резко улучшится" .

Упростить условия ведения бизнеса президент Александр Лукашенко требовал 3 февраля в ходе "Большого разговора с президентом" . Многие ведомства уже отказались от чрезмерных проверок и сократили требования к бизнесу — в том числе и объектам общепита и торговли.