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Проект указа президента: для торговли достаточно будет уведомления
01.03.2017 09:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Проект указа президента Беларуси "О мерах по созданию благоприятных условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" подразумевает начало деятельности субъектов не по разрешительному, а по уведомительному принципу, сообщили в Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ).
Ассоциация принимает участие в заседании экспертного совета при министерстве антимонопольного регулирования и торговли по разработке проекта указа, который позволил бы упростить условия для бизнеса в Беларуси.
Как сообщили в АКИТ, документ вводит мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и ИП, осуществляющих торговлю, общественное питание, деятельность в сфере бытового обслуживания населения, за исключением проверок в рамках государственного санитарного надзора, государственного пожарного надзора, контроля за выполнением лицензионных требований и ведомственного контроля.
"В том числе, согласно проекту указа, меняется подход к началу осуществления деятельности от разрешительного к уведомительному", — уточнили в ассоциации.
Так, сейчас субъект вправе осуществлять торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание только после внесения соответствующих сведений в Торговый реестр республики и государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг в Республике Беларусь".
"В частности, принятие проекта указа позволит субъектам начинать работу сразу после направления уведомления в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган", — добавили в АКИТ.
Также экспертный совет предложил упростить систему налогообложения — в том числе, включить в проект указа льготу по налогу на прибыль в части уменьшения данного налога в размере средств, направляемых на развитие предприятия или обучение сотрудников.
Как ранее заявлял зампредседателя Совета по развитию предпринимательства при президенте Сергей Новицкий,
Упростить условия ведения бизнеса президент Александр Лукашенко требовал 3 февраля в ходе
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Сейчас субъект вправе осуществлять торговлю, общественное питание или бытовое обслуживание только после внесения в Торговый реестр.
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