﻿ Проект указа президента: для торговли достаточно будет уведомления. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Проект указа президента: для торговли достаточно будет уведомления

01.03.2017 09:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Проект указа президента Беларуси "О мерах по созданию благоприятных условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" подразумевает начало деятельности субъектов не по разрешительному, а по уведомительному принципу, сообщили в Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ).

Проект указа президента: для торговли достаточно будет уведомления
© Pixabay.com
МНС предлагает проводить налоговые проверки раз в пять лет

Ассоциация принимает участие в заседании экспертного совета при министерстве антимонопольного регулирования и торговли по разработке проекта указа, который позволил бы упростить условия для бизнеса в Беларуси.

Как сообщили в АКИТ, документ вводит мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и ИП, осуществляющих торговлю, общественное питание, деятельность в сфере бытового обслуживания населения, за исключением проверок в рамках государственного санитарного надзора, государственного пожарного надзора, контроля за выполнением лицензионных требований и ведомственного контроля.

"В том числе, согласно проекту указа, меняется подход к началу осуществления деятельности от разрешительного к уведомительному", — уточнили в ассоциации.

Так, сейчас субъект вправе осуществлять торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание только после внесения соответствующих сведений в Торговый реестр республики и государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг в Республике Беларусь".

"В частности, принятие проекта указа позволит субъектам начинать работу сразу после направления уведомления в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган", — добавили в АКИТ.

Также экспертный совет предложил упростить систему налогообложения — в том числе, включить в проект указа льготу по налогу на прибыль в части уменьшения данного налога в размере средств, направляемых на развитие предприятия или обучение сотрудников.

Как ранее заявлял зампредседателя Совета по развитию предпринимательства при президенте Сергей Новицкий, документы на уровне главы государства могут быть приняты уже к концу первого квартала, тогда же деловая среда "резко улучшится"

Упростить условия ведения бизнеса президент Александр Лукашенко требовал 3 февраля в ходе "Большого разговора с президентом". Многие ведомства уже отказались от чрезмерных проверок и сократили требования к бизнесу — в том числе и объектам общепита и торговли.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас субъект вправе осуществлять торговлю, общественное питание или бытовое обслуживание только после внесения в Торговый реестр.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Масштаб и смелость. Что спасет белорусский реальный сектор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика