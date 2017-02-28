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Сидорский прокомментировал нарушения при поставке продукции из Беларуси в Россию
01.03.2017 09:45 — Новости Экономики | Tut.by
Министр промышленности и сельского хозяйства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский в интервью газете
«Из 600 предприятий, которые поставляют из Беларуси на российский рынок, к 20 есть претензии, из них 14 предприятий — это вообще мелкие предприятия. На 4 млрд долларов Беларусь торгует с Россией, а разговор идет об отдельных случаях. Малый бизнес где-то может ошибаться. Что нужно? Разъяснять и помогать исправляться. Для того чтобы люди хотели развивать свой бизнес, понимаете? А не давить и не отбирать. Через полгода будет результат, эти все проблемы уйдут»,— пояснил представитель ЕЭК.
Напомним, 3 февраля Россельхознадзор
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"На 4 млрд долларов Беларусь торгует с Россией, а разговор идет об отдельных случаях. Малый бизнес где-то может ошибаться. Что нужно? Разъяснять и помогать...
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