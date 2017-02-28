Министр промышленности и сельского хозяйства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский в интервью газете «КоммерсантЪ» прокомментировал ситуацию с выявленными нарушениями при поставке продукции из Беларуси в Россию.



Сергей Сидорский и Сергей Данкверт. Фото: eurasiancommission.org

«Из 600 предприятий, которые поставляют из Беларуси на российский рынок, к 20 есть претензии, из них 14 предприятий — это вообще мелкие предприятия. На 4 млрд долларов Беларусь торгует с Россией, а разговор идет об отдельных случаях. Малый бизнес где-то может ошибаться. Что нужно? Разъяснять и помогать исправляться. Для того чтобы люди хотели развивать свой бизнес, понимаете? А не давить и не отбирать. Через полгода будет результат, эти все проблемы уйдут»,— пояснил представитель ЕЭК.

Напомним, 3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию. В тот же день Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело . В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 28 февраля министр внутренних дел Беларуси заявил , что проводятся доследственные проверки в отношении главы Россельхознадзора, и действия Данкверта расценивают как «дискредитацию конкурента».