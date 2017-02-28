МИНСК, 1 мар — Sputnik. Правительство Беларуси одобрило предоставление Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) кредитной линии в размере до 1 миллиона евро ОАО "Белорусский народный банк" кредитование сделок по закупке электромобилей и сопутствующего оборудования, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.



© Sputnik Евгений Биятов НАН озвучила примерную стоимость разрабатываемого в РБ электромобиля

Такое решение закреплено постановлением Совмина №162 от 27 феврвля 2017 года. Согласно документу, НЕФКО откроет для БНБ-банка кредитную линию, чтобы банк мог предоставлять из этих средств кредиты юридическим и физическим лицам на приобретение электромобилей, гибридных автомобилей, зарядных станций и иного технического оборудования, а также приобретения банком указанных товаров для передачи их в лизинг юридическим и физическим лицам.

Постановлением поручается министерству экономики в срок, установленный рамочным соглашением между Беларусью и НЕФКО от 20 января 2015 года, письменно уведомить Северную экологическую финансовую корпорацию об отсутствии возражений со стороны белорусского правительства по осуществлению указанного финансирования.