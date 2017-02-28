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Правительство одобрило кредит НЕФКО на электромобили
01.03.2017 10:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Правительство Беларуси одобрило предоставление Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) кредитной линии в размере до 1 миллиона евро ОАО "Белорусский народный банк" кредитование сделок по закупке электромобилей и сопутствующего оборудования, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.
© Sputnik Евгений Биятов
Такое решение закреплено постановлением Совмина №162 от 27 феврвля 2017 года. Согласно документу, НЕФКО откроет для БНБ-банка кредитную линию, чтобы банк мог предоставлять из этих средств кредиты юридическим и физическим лицам на приобретение электромобилей, гибридных автомобилей, зарядных станций и иного технического оборудования, а также приобретения банком указанных товаров для передачи их в лизинг юридическим и физическим лицам.
Постановлением поручается министерству экономики в срок, установленный рамочным соглашением между Беларусью и НЕФКО от 20 января 2015 года, письменно уведомить Северную экологическую финансовую корпорацию об отсутствии возражений со стороны белорусского правительства по осуществлению указанного финансирования.
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Северная экологическая финансовая корпорация выделит банку БНБ кредитную линию до миллиона долларов на закупку электромобилей и сопутствующего оборудования.
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