Министр промышленности и сельского хозяйства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский рассказал, что Беларусь должна оценить свои преимущества в будущем от принятия Таможенного кодекса. Об этом он рассказал в интервью газете « КоммерсантЪ » .



Сергей Сидорский. Фото: eurasiancommission.org

«Президент Беларуси создал специальную комиссию для оценки последствий принятия кодекса. Есть единый Шелковый путь — из Европы в Китай, из Китая в Европу. Но на эту дорогу, как на елку, надо нанизать нашу экономику. Чтобы те предприятия по производству сложной технической продукции, которые сегодня есть в России и в Беларуси, могли выйти на более высокие уровни технологического развития», — пояснил Сидорский.

По его словам, Беларусь решила еще раз посмотреть свои преимущества в будущем от принятия кодекса.

«Речь идет о большой конкуренции в экономике, и не только в рамках союза — но нам не нужно сегодня, создав союз, делить что-то. Мы должны делать так, чтобы были равные условия, правила для всех. А если есть неравенство, то надо сесть за стол переговоров и решать эти вопросы как партнерам по союзу. Вы же все согласились быть равными», — отметил представитель ЕЭК.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Президент Беларуси на саммите не присутствовал. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите Александра Лукашенко все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси. 31 декабря стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта ТК ЕАЭС в качестве «основы для проведения переговоров».