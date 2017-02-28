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Скольких украинцев обеспечивают работой белорусские IT-миллионеры

01.03.2017 10:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Три компании с белорусскими владельцами вошли в топ-50 крупнейших работодателей на украинском IT-рынке, а возглавила список EPAM Systems.


Фото: Reuters

Согласно данным украинского сообщества программистов DOU, по итогам января 2017 года в пяти офисах EPAMSystems (в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Виннице) работало 4600 человек. В занявших в рейтинге крупнейших IT-компаний Украины второе и третье места SoftServeи Luxoft в указанный период числилось по 4491 и 3700 сотрудников соответственно.

В таком же порядке эти компании располагались полгода назад — в июле 2016-го. За этот период число специалистов в украинском бизнесе EPAMSystems выросло на 100 сотрудников, в SoftServe- на 320 человек, а в Luxoft уменьшилось на 35. При этом у EPAM Systems, основателями и акционерами которой являются выходцы из Беларуси Аркадий Добкин и Леонид Лознер, остаются открытыми 135 вакансий.

32-ю строчку по числу занятых занимает киевский офис известного во всем мире разработчика многопользовательских компьютерных игр Wargaming.net. В нем, по данным на январь 2017 года, работало 420 человек при 21 вакансии.

Отметим, что еще в январе 2016 года компания Wargaming.net, владельцами которого являются белорусы Виктор Кислый, Иван Михневич и Николай Кацелапов, занимала 18-е место, а в ее штате было 565 человек.

Наконец, замыкает список крупнейших работодателей в украинской IT-отрасли компания Intetics. Ее основал минчанин Борис Концевой. Главный офис компании с прошлого года находится в американском городе Нэйплес (штат Флорида), а центры разработок — в Минске, Киеве и Харькове. В украинских офисах Intetics, по данным DOU, в январе 2017 года было занято 258 человек при 36 вакансиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Три компании с белорусскими владельцами вошли в топ-50 крупнейших работодателей на украинском IT-рынке.

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