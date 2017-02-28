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Лукашенко - президенту Грузии: таких темпов роста, как с вами, нет ни с одной страной, даже с ЕАЭС
01.03.2017 10:43 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента Грузии Георгия Маргвелашвили «за братьев-грузин», «темпы роста» и «отстаивание интересов Беларуси». Об этом глава государства заявил на встрече с грузинским коллегой 1 марта во Дворце Независимости в Минске.
«Приветствую вас, как друга!», — радушно обратился к Георгию Маргвелашвили Александр Лукашенко. В своей приветственной речи от отметил, что освобождая Беларусь «полегло много братьев-грузин», добавив, что это не забывается.
«Мы буквально за несколько лет с вами осуществили прорыв в наших отношениях и сегодня к великому удовлетворению, пусть это еще не тот товарооборот, который должен быть, но полпути мы прошли», — считает белорусский президент. Лукашенко также подчеркнул, что таких темпов роста, как с Грузией, нет ни с одной страной, в частности с ЕАЭС.
Он также поблагодарил Георгия Маргвелашвили за позицию Грузии в международных организациях, ЕС, на переговорах с западными государствами, где Грузия поддерживает и отстаивает интересы Беларуси. «Я вам за это очень благодарен!», — признался Александр Лукашенко.
«Из нашего с вами посещения вашего побережья Черного моря туристический бизнес аж на 30% только за один-полтора года увеличился. Грузию наши люди с удовольствием открывают во второй раз и готовы ехать туда отдыхать, знакомиться с великими достижениями древнего грузинского народа. Думаю, в таком темпе мы и будем сотрудничать», — отметил президент Беларуси, добавив, что страны никогда не дружили «против кого-то».
«Разрешите подчеркнуть тот восторг, которой я испытывал сегодня, проезжая по улицам Минска!», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он поблагодарил президента и народ Беларуси за открытость, «которую чувствует здесь уже с первых минут».
Маргвелашвили также отметил, что недавний визит Лукашенко в Грузию придал абсолютно новый импульс отношениям, а народы и чувствовали, и чувствуют и дружбу, и добрососедство, и тягу друг к другу.
«Грузия и понимает, и поддерживает Беларусь. Мы восхищены теми достижениями, которые у вас мы наблюдаем и в сельском хозяйстве, и в высоких технологиях», — отметил президент Грузии.
«Хотя мы в торговом аспекте объединились с ЕС, а Беларусь развивает свое экономическое содружество в Евразийском союзе, но то, что мы создали, стараясь через разные форматы открыть друг другу ворота и возможности — это пример того, как должны сотрудничать страны», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.
После этого президенты отправились на переговоры. Общение между президентыми пройдет в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества, особое внимание будет уделено активизации торгово-экономического взаимодействия. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.
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Он также поблагодарил Георгия Маргвелашвили за позицию Грузии в международных организациях, ЕС, на переговорах с западными государствами, где Грузия поддерживает...
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