Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента Грузии Георгия Маргвелашвили «за братьев-грузин», «темпы роста» и «отстаивание интересов Беларуси». Об этом глава государства заявил на встрече с грузинским коллегой 1 марта во Дворце Независимости в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Приветствую вас, как друга!», — радушно обратился к Георгию Маргвелашвили Александр Лукашенко. В своей приветственной речи от отметил, что освобождая Беларусь «полегло много братьев-грузин», добавив, что это не забывается.

«Мы буквально за несколько лет с вами осуществили прорыв в наших отношениях и сегодня к великому удовлетворению, пусть это еще не тот товарооборот, который должен быть, но полпути мы прошли», — считает белорусский президент. Лукашенко также подчеркнул, что таких темпов роста, как с Грузией, нет ни с одной страной, в частности с ЕАЭС.

Он также поблагодарил Георгия Маргвелашвили за позицию Грузии в международных организациях, ЕС, на переговорах с западными государствами, где Грузия поддерживает и отстаивает интересы Беларуси. «Я вам за это очень благодарен!», — признался Александр Лукашенко.

«Из нашего с вами посещения вашего побережья Черного моря туристический бизнес аж на 30% только за один-полтора года увеличился. Грузию наши люди с удовольствием открывают во второй раз и готовы ехать туда отдыхать, знакомиться с великими достижениями древнего грузинского народа. Думаю, в таком темпе мы и будем сотрудничать», — отметил президент Беларуси, добавив, что страны никогда не дружили «против кого-то».

«Разрешите подчеркнуть тот восторг, которой я испытывал сегодня, проезжая по улицам Минска!», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он поблагодарил президента и народ Беларуси за открытость, «которую чувствует здесь уже с первых минут».

Маргвелашвили также отметил, что недавний визит Лукашенко в Грузию придал абсолютно новый импульс отношениям, а народы и чувствовали, и чувствуют и дружбу, и добрососедство, и тягу друг к другу.

«Грузия и понимает, и поддерживает Беларусь. Мы восхищены теми достижениями, которые у вас мы наблюдаем и в сельском хозяйстве, и в высоких технологиях», — отметил президент Грузии.

«Хотя мы в торговом аспекте объединились с ЕС, а Беларусь развивает свое экономическое содружество в Евразийском союзе, но то, что мы создали, стараясь через разные форматы открыть друг другу ворота и возможности — это пример того, как должны сотрудничать страны», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.

После этого президенты отправились на переговоры. Общение между президентыми пройдет в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества, особое внимание будет уделено активизации торгово-экономического взаимодействия. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Справка TUT.BY Белорусский экспорт в Грузию в прошлом году вырос в 2,6 раза до 57,4 млн долларов, импорт снизился на 29,6% до 15,8 млн. Поставки в Грузию белорусского молока выросли в 1,7 раза до 2 млн долларов, грузовиков поставлено на 2,4 млн долларов (рост в 11,6 раза), лекарств — на 2,1 млн долларов (минус 7,7%), электрических трансформаторов — на 1,6 млн (рост в 2 раза), шин — на 0,8 млн (минус 38,9%), плитки — на 0,3 млн (рост в 3,4 раза).