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Беларусь и Россия обсудят разногласия по границе 13-15 марта
01.03.2017 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Межведомственная белорусско-российская группа в середине марта обсудит миграционные вопросы. Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает
— Я не думаю, что надо трагически рассматривать эту ситуацию, что кто-то ввел пограничные зоны, кто-то ввел безвизовый режим. Надо просто разъяснять друг другу мотивы тех или иных действий и смотреть, оказывают ли эти действия негативное влияние на ситуацию в тех или иных странах.
Макей рассказал, что с 13 по 15 марта в Гродно состоится заседание межведомственной белорусско-российской рабочей группы, которая в Союзном государстве отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией.
— В нее входят представители различных органов государственного управления — и правоохранительных структур, и министерств иностранных дел, консульские сотрудники. Она обсудит все вопросы, имея в виду необходимость выработки конкретного алгоритма взаимодействия соответствующих органов наших стран по урегулированию всех этих пограничных вопросов.
Министр оптимистичен по поводу отношений с Россией.
— Недавно у нас состоялся очень предметный и конкретный разговор с моим коллегой Сергеем Лавровым. Есть общее понимание того, что надо находить развязки тех проблемных вопросов, которые сейчас имеют место, и двигаться вперед", — заявил министр.
— Как некоторые говорят, Союзное государство уже не существует. По нашему мнению, его хоронить рано, — подчеркнул Макей.
О чем спорят Россия и Беларусь на границе
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Белорусский президент 3 февраля заявил, что данное решение может «вылиться в серьезный конфликт». И отметил, что Минск при этом будет «адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ».
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— Как въезжали граждане Беларуси на территорию РФ и граждане России на территорию Беларуси, так и будет. Никаких ограничений нет. Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в пограничную зону, что будут вопросы.
В МИД Беларуси решение Москвы тем не менее
— А вот это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних соглашений Беларуси и России, — отметил он
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"Как некоторые говорят, Союзное государство уже не существует. По нашему мнению, его хоронить рано", - подчеркнул Макей.
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