|
Посольство Украины предлагает Шуневичу назвать признаки терроризма в деятельности поэта Жадана
01.03.2017 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Посольство Украины выступило с комментарием о заявлениях главы МВД Беларуси Игоря Шуневича по поводу задержанного в феврале в Минске украинского писателя Жадана. Диппредставительство сожалеет, что министр не знает, что Жадан известен далеко за пределами Украины, и предлагает вместо дискуссий об этом назвать признаки терроризма в его деятельности в Беларуси.
— Посольство Украины искренне сожалеет, что министр внутренних дел господин Игорь Анатольевич Шуневич не знает о том, что имя Сергея Жадана известно далеко за пределами Украины.
В посольстве подчеркивают, что Жадан — лауреат многих престижных международных премий, в том числе на Московской книжной выставке-ярмарке в 2008 г. он был отмечен в номинации «Книга года».
— Посольство считает, что дискуссия по этому поводу является бесперспективной. В то же время дискуссия стала бы предметной, если бы господин министр назвал признаки терроризма, под которые подпадает деятельность Сергея Жадана на белорусской территории в соответствии со ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Напомним, Игорь Шуневич, комментируя недавнее
— Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые.
Министр добавил, что милиция задержала Жадана ночью, потому что именно тогда поступила информация, что «в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом». «Ждать до утра не могли», — заявил Шуневич.
В базу невъездных Жадана внесла Россия, с которой у Беларуси с конца 2015 года общие списки невъездных. Ночью в милиции писателю поставили штамп о запрете на въезд в Беларусь, но течение дня его аннулировали. Ситуация чуть не стала международным скандалом — главам МИД двух стран Павлу Климкину и Владимиру Макею
Сам Жадан прокомментировал заявление Шуневича на своей официально странице в фейсбуке.
Любопытно, что и Сергей Жадан и Игорь Шуневич оба родились в Луганской области Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство Украины выступило с комментарием о заявлениях главы МВД Беларуси Игоря Шуневича по поводу задержанного в феврале в Минске украинского писателя Жадана.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии