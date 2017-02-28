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Посольство Украины предлагает Шуневичу назвать признаки терроризма в деятельности поэта Жадана

01.03.2017 11:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Посольство Украины выступило с комментарием о заявлениях главы МВД Беларуси Игоря Шуневича по поводу задержанного в феврале в Минске украинского писателя Жадана. Диппредставительство сожалеет, что министр не знает, что Жадан известен далеко за пределами Украины, и предлагает вместо дискуссий об этом назвать признаки терроризма в его деятельности в Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Посольство Украины искренне сожалеет, что министр внутренних дел господин Игорь Анатольевич Шуневич не знает о том, что имя Сергея Жадана известно далеко за пределами Украины.

В посольстве подчеркивают, что Жадан — лауреат многих престижных международных премий, в том числе на Московской книжной выставке-ярмарке в 2008 г. он был отмечен в номинации «Книга года».

— Посольство считает, что дискуссия по этому поводу является бесперспективной. В то же время дискуссия стала бы предметной, если бы господин министр назвал признаки терроризма, под которые подпадает деятельность Сергея Жадана на белорусской территории в соответствии со ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, Игорь Шуневич, комментируя недавнее задержание в Минске украинского писателя Сергея Жадана, отметил:

 — Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые.

Министр добавил, что милиция задержала Жадана ночью, потому что именно тогда поступила информация, что «в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом». «Ждать до утра не могли», — заявил Шуневич.

В базу невъездных Жадана внесла Россия, с которой у Беларуси с конца 2015 года общие списки невъездных. Ночью в милиции писателю поставили штамп о запрете на въезд в Беларусь, но течение дня его аннулировали. Ситуация чуть не стала международным скандалом — главам МИД двух стран Павлу Климкину и Владимиру Макею пришлось обсуждать ее по телефону субботним вечером.

Сам Жадан прокомментировал заявление Шуневича на своей официально странице в фейсбуке.

Любопытно, что и Сергей Жадан и Игорь Шуневич оба родились в Луганской области Украины.

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Теги: Минск
 
 
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Посольство Украины выступило с комментарием о заявлениях главы МВД Беларуси Игоря Шуневича по поводу задержанного в феврале в Минске украинского писателя Жадана.

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