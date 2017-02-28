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Весна началась с ослабления белорусского рубля

01.03.2017 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к корзине валют по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • Доллар США — 1,8955
  • Евро — 1,9979
  • 100 российских рублей — 3,2472

Таким образом, на торгах 1 марта доллар подорожал на 0,51%, евро — на 0,03%. Российский рубль несколько потерял — 0,22%. В целом, к корзине валют белорусский рубль в среду ослаб на 0,04%.

На торгах Московской биржи в среду доллар США торговался на уровне 58,26 рубля, евро — 61,42. Баррель нефти марки Brent стоит порядка 56,4 доллара.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов в среду доллар и евро в Беларуси подорожали.

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