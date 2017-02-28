На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 марта прошли очередные торги валютами. Доллар и евро на торгах 1 марта подорожали, российский рубль подешевел.

Доллар укрепился на BYN0,0096 — до 1,8955 рубля.

Евро вырос на BYN0,0006 — до 1,9979 рубля.

Российский рубль подешевел на BYN0,0071 — до 3,2472 за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.