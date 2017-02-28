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На первых весенних торгах доллар и евро подорожали
01.03.2017 12:56 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 марта прошли очередные торги валютами. Доллар и евро на торгах 1 марта подорожали, российский рубль подешевел.
Доллар укрепился на BYN0,0096 — до 1,8955 рубля.
Евро вырос на BYN0,0006 — до 1,9979 рубля.
Российский рубль подешевел на BYN0,0071 — до 3,2472 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Российский рубль подешевел.
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