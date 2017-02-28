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Минэкономики: проверки бизнеса не должны "бить по хвостам"

01.03.2017 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Проверки бизнеса должны носить упреждающий характер, излишние проверки следует исключить, заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Минэкономики: проверки бизнеса не должны "бить по хвостам"
© Pixabay.com
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на недавнем совещании потребовал максимально сократить количество проверок для бизнеса и упростить нормы, которые субъекты хозяйствования должны соблюдать в плане пожарной и санитарной безопасности. Вслед за этим многие ведомства скорректировали свой подход к ревизионной работе.

"Излишние проверки, которые приводят к плохим последствиям, не дают нормально работать бизнесу, должны быть исключены. Любая проверка, на наш взгляд, должна упреждать нарушения, а не бить, как говорится в народе, по хвостам, когда уже административное нарушение совершено", — сказал Зиновский журналистам в среду в Минске.

Министр приветствовал отмену проверочной деятельности бизнеса МЧС и введение МАРТ моратория на проверки торговой инспекции до выхода нормативного акта о новых механизмах контрольно-ревизионной деятельности. Также Зиновский отметил, что Минздрав уже сократил перечень санитарных требований к предприятиям общепита.

"Очень хорошо, что отменены проверки. Тем более что ответственность все равно несет бизнес", — подчеркнул министр. 

Зиновский также рассказал, что созданная в Беларуси рабочая группа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности сформулирует предложения до конца марта. 

"Идет интенсивная работа. К концу марта рабочая группа должна представить на рассмотрение главы государства нормативный акт, где будет отражено, как, каким образом и что мы будем изменять", — отметил Зиновский. 

Министр назвал три основные задачи, которые стоят перед рабочей группой: сокращение административной нагрузки на бизнес, применение законодательства по декриминализации экономических рисков, адекватность наказания неправомерным деяниям, которые совершает бизнес.    

 
Теги: Минск
 
 
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Лишние проверки ведут к плохим последствиям, а они должны упреждать нарушения, считает глава ведомства Владимир Зиновский.

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