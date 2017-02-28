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Предложение квартир на вторичке “стареет” - сравниваем выбор сегодня и в начале кризиса
01.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В ноябре 2014 года в продаже на вторичном рынке жилья Минска было столько же квартир, как и сейчас. Давайте сравним, что с тех пор изменилось.
Другой взгляд на цены
30-процентное падение
На первый взгляд, распределение очень схожее. Можно сказать, что от всех значений 2014 года отняли приблизительно 25 тысяч долларов. В результате появился совершенно новый ценовой диапазон от 30 до 50 тысяч, в котором сейчас проводится основная масса сделок.
Но “сдвиг влево” не единственное изменение – сама форма распределения теперь другая. Область максимальной концентрации объектов стала более выраженной, а сокращение числа предложений по мере роста цены идёт значительно быстрее.
Косвенно это намекает на определённые изменения в качестве тех квартир, которые сегодня выставлены на продажу. К слову, в разрезе комнат всё осталось неизменным. Основные отличия проявились в возрасте, материале стен и местоположении выставленных на продажу квартир.
Убыло
Современное жильё, построенное после 2000 года, сократилось в количественном выражении на 20%. Квартир в каркасно-блочных домах стало меньше на 15-33%, в панельных - на 6-13%. Это отголоски той ситуации, которую мы наблюдали почти всё второе полугодие 2016 года, когда в общем объёме сделок начала расти доля “условно дорогих” квартир. Современное жильё, как правило с добротным ремонтом и в районах с хорошей транспортной доступностью, было в изобилии 2,5 года назад, но сейчас заметно сократилось. Отсюда и “похудевший” справа от пика график.
Ещё одним сегментом, где довольно неожиданно ухудшился выбор, оказались сталинки. Их по сравнению с началом кризиса стало меньше на 3-9%.
Прибыло
Хрущёвки и брежневки заняли то место, которое освободилось после ухода современного жилья. Панельных стало больше на 10-12%, кирпичных – на 6-13%. Самый ощутимый рост предложения наблюдался у 3-комнатных квартир. Примечательно, что квартиры в старом жилфонде пользовались в прошлом году повышенным спросом из-за своей низкой цены, но их доля на рынке всё равно увеличилась.
Типовых панельных и кирпичных домов 1970-90 годов постройки в Минске больше всего. Предложение в этом сегменте также увеличилось, но не так значительно (на 2-8%).
Изменения в разных частях города
География изменений во многом отражает описанное выше. Наибольший прирост предложения наблюдается в Заводском и Ленинском районах Минска. В Чижовке, Серебрянке и Шабанах предложение увеличилось на 20-40% по сравнению с ноябрём 2014-го. Та же ситуация в Масюковщине, Кунцевщине, Степянке и Дражне. В центре стало больше квартир по оси Институт Культуры-Вокзал-Свердлова-начало Партизанского проспекта.
Сокращалось предложение в основном за счёт Центрального, Московского и Фрунзенского районов. Все подробности можно увидеть на карте.
По сравнению с началом кризиса предложение ощутимо “постарело”. Современное, готовое к проживанию жильё постепенно вымывается, его место занимают хрущевки и брежневки.
Хотя первичный рынок в этом анализе не рассматривался, такая ситуация – прямое следствие происходящих там процессов. В 2014 году рынок был наводнён огромным количеством новых квартир, сейчас количество активных строек резко сократилось. Многие из тех, кто раньше делал выбор между строящимися объектами и “свежей” вторичкой, всё чаще обращают свой взор на последнюю группу.
В прошлом году мы не раз отмечали ажиотажный спрос на хрущёвки за 30-40 тысяч. Не секрет, что продавцы таких квартир часто переезжали в более современное жильё. Так один очаг спроса сформировал другой. И если старый жилой фонд оправился от прошлогоднего “
Если тенденция продолжится в обозримом будущем, это может привести к расслоению ценовой динамики. Старые квартиры продолжат дешеветь, в то время как современная вторичка может продемонстрировать и небольшой рост.
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