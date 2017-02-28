Косвенно это намекает на определённые изменения в качестве тех квартир, которые сегодня выставлены на продажу. К слову, в разрезе комнат всё осталось неизменным. Основные отличия проявились в возрасте, материале стен и местоположении выставленных на продажу квартир.

Чтобы результаты не были искажены новостройками, из анализа исключены все квартиры, построенные после 2012 года.

Убыло

Современное жильё, построенное после 2000 года, сократилось в количественном выражении на 20%. Квартир в каркасно-блочных домах стало меньше на 15-33%, в панельных - на 6-13%. Это отголоски той ситуации, которую мы наблюдали почти всё второе полугодие 2016 года, когда в общем объёме сделок начала расти доля “условно дорогих” квартир. Современное жильё, как правило с добротным ремонтом и в районах с хорошей транспортной доступностью, было в изобилии 2,5 года назад, но сейчас заметно сократилось. Отсюда и “похудевший” справа от пика график.

Ещё одним сегментом, где довольно неожиданно ухудшился выбор, оказались сталинки. Их по сравнению с началом кризиса стало меньше на 3-9%.

Прибыло

Хрущёвки и брежневки заняли то место, которое освободилось после ухода современного жилья. Панельных стало больше на 10-12%, кирпичных – на 6-13%. Самый ощутимый рост предложения наблюдался у 3-комнатных квартир. Примечательно, что квартиры в старом жилфонде пользовались в прошлом году повышенным спросом из-за своей низкой цены, но их доля на рынке всё равно увеличилась.

Типовых панельных и кирпичных домов 1970-90 годов постройки в Минске больше всего. Предложение в этом сегменте также увеличилось, но не так значительно (на 2-8%).

Изменения в разных частях города

География изменений во многом отражает описанное выше. Наибольший прирост предложения наблюдается в Заводском и Ленинском районах Минска. В Чижовке, Серебрянке и Шабанах предложение увеличилось на 20-40% по сравнению с ноябрём 2014-го. Та же ситуация в Масюковщине, Кунцевщине, Степянке и Дражне. В центре стало больше квартир по оси Институт Культуры-Вокзал-Свердлова-начало Партизанского проспекта.

Сокращалось предложение в основном за счёт Центрального, Московского и Фрунзенского районов. Все подробности можно увидеть на карте.