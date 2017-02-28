Беларусь готова предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия ведения бизнеса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в расширенном составе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр Лукашенко напомнил, что страны договорились довести товарооборот до 200 млн долларов, а с учетом услуг он уже достиг 100 млн «Полпути уже прошли», — констатировал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Грузия имеют обоюдный интерес в поставках техники из Беларуси, а из Грузии в Беларусь — «овощей, фруктов, вина и другой южной продукции». Лукашенко также отметил, что урожай грузинских садов можно перерабатывать совместно. «Мы готовы предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия ведения бизнеса, в том числе в свободных экономических зонах»., — заверил белорусский президент.

Александр Лукашенко также рассказал о взаимном интересе в создании совместных производств и центров сервисного обслуживания и анонсировал проект участия «Могилевлифтмаша» в модернизации жилого фонда Грузии.