В Беларуси с 1 марта скорректированы принципы регулирования ликвидности банков, это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 30 декабря 2016 года № 587 «Об утверждении Положения о принципах регулирования ликвидности банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь». Такая информация размещена на сайте Нацбанка.

Основные изменения в принципах регулирования ликвидности по сравнению с ранее действовавшей редакцией заключаются в том, что разграничены понятия внутридневной, текущей и структурной ликвидности, даны их определения и перечислены возможные инструменты регулирования ликвидности в зависимости от ее вида. В отдельную категорию вынесены стабилизационные кредиты, которые могут быть использованы только в целях обеспечения финансовой стабильности, а не для регулирования текущей ликвидности. Кроме того, переформулированы исходя из практической деятельности названия и определения показателей ликвидности: позиция по резервным требованиям, позиция по стандартным инструментам регулирования ликвидности и ликвидность.

В связи со вступлением в силу новой редакции принципов регулирования ликвидности меняется и структура информации об операциях по регулированию ликвидности, которая приведена в соответствие с утвержденным документом в части показателей ликвидности.