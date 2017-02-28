|
Активиста из Березы вызвали в милицию для объяснений по поводу участия в марше нетунеядцев в Бресте
01.03.2017 15:14 — Новости Экономики | Tut.by
Активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов получил повестку, в которой его просят явиться в Ленинский РОВД Бреста, чтобы дать пояснения по поводу участия в несанкционированном властями
«В милицию Березы пришел факс из Бреста, в котором были вопросы, которые они должны были мне задать. Я на эти вопросы отвечать отказался, оставил без комментариев. Через час-полтора после телефонного звонка, ко мне приехали домой (сотрудники милиции — TUT.BY) и передали в руки повестку, что 5 марта в воскресенье, мне нужно быть в Ленинском РОВД Бреста», — сообщил TUT.BY активист.
По словам собеседника, вопросы, которые прислали березовским милиционерам, касались марша нетунеядцев, который прошел в прошлое воскресенье в Бресте.
«Участвовал ли в митинге, призывал ли людей к чему-либо и с какой целью, был ли митинг санкционирован, знаю ли я кого-либо, кто там еще находился. Такого плана вопросы», — объяснил Александр Кабанов.
Активист заявил, что 5 марта он приедет из Березы в Брест, но милицию посетит после очередного несанкционированного марша нетунеядцев.
«Меня вызвали на 10.00. Я боюсь, что я приду и меня [до марша] не выпустят», — отметил собеседник.
Александр Кабанов также сообщил, что в данный момент в комитет движения за отмену декрета № 3, о создании которого было объявлено на акции 26 февраля, уже записалось около 30 жителей Брестской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активист сообщил, что в милицию зайдет после следующего марша нетунеядцев, который пройдет в Бресте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии