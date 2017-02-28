Активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов получил повестку, в которой его просят явиться в Ленинский РОВД Бреста, чтобы дать пояснения по поводу участия в несанкционированном властями марше нетунеядцев , который прошел в Бресте 26 февраля.





«В милицию Березы пришел факс из Бреста, в котором были вопросы, которые они должны были мне задать. Я на эти вопросы отвечать отказался, оставил без комментариев. Через час-полтора после телефонного звонка, ко мне приехали домой (сотрудники милиции — TUT.BY) и передали в руки повестку, что 5 марта в воскресенье, мне нужно быть в Ленинском РОВД Бреста», — сообщил TUT.BY активист.

По словам собеседника, вопросы, которые прислали березовским милиционерам, касались марша нетунеядцев, который прошел в прошлое воскресенье в Бресте.

«Участвовал ли в митинге, призывал ли людей к чему-либо и с какой целью, был ли митинг санкционирован, знаю ли я кого-либо, кто там еще находился. Такого плана вопросы», — объяснил Александр Кабанов.

Активист заявил, что 5 марта он приедет из Березы в Брест, но милицию посетит после очередного несанкционированного марша нетунеядцев.

«Меня вызвали на 10.00. Я боюсь, что я приду и меня [до марша] не выпустят», — отметил собеседник.

Александр Кабанов также сообщил, что в данный момент в комитет движения за отмену декрета № 3, о создании которого было объявлено на акции 26 февраля, уже записалось около 30 жителей Брестской области.