|
Чиновники рассказали, что будет с бизнесом Беларуси
01.03.2017 15:48 — Новости Экономики | БДГ
Сегодня в Минске открылась Ассамблея деловых кругов. Традиционно для мероприятия такого плана бизнесу пообещали массу поблажек и светлое будущее.
Министр экономики пообещал выслушать все предложения
Во время мероприятия министр экономики Беларуси Владимир Зиновский
Также министр рассказал, что рабочая группа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности сформирует свои предложения до конца марта. Группу возглавляет глава президентской администрации Наталья Кочанова, а сама группа была создана приказом Лукашенко. По словам министра, перед группой стоят три главные задачи: сокращение
По мнению Зиновского, в стране должны быть исключены излишние проверки бизнеса, мешающие ему работать. Министр положительно оценил
Костевич: новые административные процедуры будут вводить после отмены нескольких старых
Заместитель министра экономики Ирина Костевич на XVIII Ассамблее деловых кругов в Минске рассказала о главном принципе приведение новыхадминистративных процедур для бизнеса. По мнению чиновника, при введении одной новой процедуры должно отменятся две старых.
«Подготовлен проект указа по упрощению административных процедур, в котором заложен принцип: одну вводишь - две отменяешь. Это правило, которое будет устанавливаться для государственных органов. Это не ноу-хау - это принцип, который действует в ряде стран и получил положительную практику», - отметила замминистра экономики.
При этом официальные цифры пока не совсем соответствуют новым правилам. Так, з 2016 год была отменена 41 процедура, введено 37 новых. Сейчас внесено предложение по сокращению 21 и упрощению 13 процедур.
Как рассказал директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, сейчас в Беларуси идет «комплексный пересмотр всех подходов, речь идет не только о снижении административной и налоговой нагрузки, налогового администрирования, проверочной деятельности. Сейчас буквально каждое ведомство во взаимодействии с бизнес-союзами, предпринимателями проводит своего рода инвентаризацию всего законодательства в части его упрощения, сокращения и создания более понятных и привлекательных для бизнеса условий».
Напомним, что Министерство юстиции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске открылась Ассамблея деловых кругов. Традиционно для мероприятия такого плана бизнесу пообещали массу поблажек и светлое будущее.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии