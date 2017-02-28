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Чиновники рассказали, что будет с бизнесом Беларуси

01.03.2017 15:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Сегодня в Минске открылась Ассамблея деловых кругов. Традиционно для мероприятия такого плана бизнесу пообещали массу поблажек и светлое будущее.

 

Министр экономики пообещал выслушать все предложения

Во время мероприятия министр экономики Беларуси Владимир Зиновский пообещал, что ни одно предложение Национальной платформы бизнеса в этом году не будет проигнорировано госорганами. Глава Минэкономики также отметил, что для каждого предложения будет найден хозяин. Кроме этого, министр отметил, что многие идеи платформы бизнеса совпадают с мерами, которые запланировали к реализации в Нацбанка и правительстве.

Также министр рассказал, что рабочая группа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности сформирует свои предложения до конца марта. Группу возглавляет глава президентской администрации Наталья Кочанова, а сама группа была создана приказом Лукашенко. По словам министра, перед группой стоят три главные задачи: сокращение административной нагрузки на бизнес, применение законодательства по декриминализации экономических рисков, адекватность наказания неправомерным деяниям, которые совершает бизнес.

По мнению Зиновского, в стране должны быть исключены излишние проверки бизнеса, мешающие ему работать. Министр положительно оценил отмену проверок бизнеса со стороны МЧС, также отметил, что навстречу в плане проверок идет также Минздрав: сокращены требования к предприятиям общественного питания, а МАРТ ввело мораторий на проверки торговой инспекцией.

Костевич: новые административные процедуры будут вводить после отмены нескольких старых

Заместитель министра экономики Ирина Костевич на XVIII Ассамблее деловых кругов в Минске рассказала о главном принципе приведение новыхадминистративных процедур для бизнеса. По мнению чиновника, при введении одной новой процедуры должно отменятся две старых.

«Подготовлен проект указа по упрощению административных процедур, в котором заложен принцип: одну вводишь - две отменяешь. Это правило, которое будет устанавливаться для государственных органов. Это не ноу-хау - это принцип, который действует в ряде стран и получил положительную практику», - отметила замминистра экономики.

При этом официальные цифры пока не совсем соответствуют новым правилам. Так, з 2016 год была отменена 41 процедура, введено 37 новых. Сейчас внесено предложение по сокращению 21 и упрощению 13 процедур.

Как рассказал директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, сейчас в Беларуси идет «комплексный пересмотр всех подходов, речь идет не только о снижении административной и налоговой нагрузки, налогового администрирования, проверочной деятельности. Сейчас буквально каждое ведомство во взаимодействии с бизнес-союзами, предпринимателями проводит своего рода инвентаризацию всего законодательства в части его упрощения, сокращения и создания более понятных и привлекательных для бизнеса условий»

Напомним, что Министерство юстиции намерено упростить некоторые моменты по ведению бизнеса. В свою очередь президент Александр Лукашенко ранее пообещал, что самые наболевшие проблемы бизнеса он будет решать лично.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске открылась Ассамблея деловых кругов. Традиционно для мероприятия такого плана бизнесу пообещали массу поблажек и светлое будущее.  

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