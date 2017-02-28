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Лицензии на три вида деятельности в Беларуси отменят

01.03.2017 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Отменить лицензирование трех видов деятельности в области связи планируется в Беларуси, заявила заместитель министра экономики Ирина Костевич на XVIII Ассамблее деловых кругов в Минске.

Лицензии на три вида деятельности в Беларуси отменят
© Sputnik / Виктор Толочко
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"По поручению правительства государственные органы внесли предложения по упрощению лицензируемых видов деятельности. В Беларуси отменяется три лицензируемых вида деятельности в области связи и восемь упрощается", – сказала Костевич. 

Замминистра добавила, что регулирующие органы госуправления видят дальнейшие резервы по упрощению процедур лицензирования различных видов деятельности.

Костевич сообщила, что бизнес предлагает отменить лицензирование таких видов деятельности, как оказание юридических консультаций, посреднические услуги в сделках с недвижимостью, оказание психологической помощи и некоторые другие.

"Предстоит серьезный диалог органов госуправления с бизнесом по нахождению согласованной позиции по отмене либо упрощению ряда лицензионных требований", – отметила в данной связи Костевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Это касается процедуры выдачи лицензии на деятельность в области связи, еще восемь видов затронет процедура упрощения лицензирования.

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