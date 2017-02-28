Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович надеется снять торговые барьеры между регионами. Об этом он заявил 1 марта на Ассамблее деловых кругов Беларуси.





Одной из основных проблем в сфере конкуренции являются так называемые межобластные торговые войны, когда местные власти ограничивают поставку товаров из других регионов. Колтович выступил за «создание единого экономического пространства в стране». «Сейчас мы работаем над анализом товарных рынков молока, мяса и, конечно, здесь нет быстрых ответов на эти вопросы. Но мы себе ставим цель: мы должны прийти к тому, чтобы фермер или СПК реализовывали сырье (мясо, молоко) туда, где выгодно, а не туда, куда ему расписал председатель исполкома», — заявил Колтович.

Глава МАРТа указал, что в перспективе государство в принципе выйдет из сферы регулирования цен. «Мы предлагаем исключить прямое государственное регулирование всех производителей товаров. Но взамен мы внедрим методы антимонопольного регулирования по установлению фактов недобросовестного поведения предприятий, занимающих доминирующее положение», — отметил министр.

Cубсидирование коммунальных услуг населению предприятиями реального сектора экономики уже давно вызывает много критики. Колтович надеется, что страна уйдет от перекрестного субсидирования в ближайшие 2−3 года. «Это одна из глобальных задач, и цена экономики. Это здоровое, нормальное функционирование реального сектора. Перспектива ее [достижения] реальная. Ставится задача в течение 2−3 лет уйти от перекрестного субсидирования», — сказал он.

Владимир Колтович главной задачей МАРТа на 2017 год назвал создание «программы развития конкуренции в Республике Беларусь» на ближайшие 5 лет. «На этой неделе распоряжением премьер-министра будет создана рабочая группа по ее подготовке, куда войдут представители бизнес-ассоциаций», — сказал он. Как отметил министр, программа будет реализовываться в двух направлениях: запрет на введение и сохранение дискриминационных условий по отношению к субъектам хозяйствования всех видов деятельности, а также запрет на издание нормативных актов, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции.

Колтович подчеркнул, что законодательные изменения могут вызывать неприятие предлагаемых решений как со стороны госорганов, так и бизнеса. «Я уверенно хочу заявить, что, извините за слэнг, потусовавшись этот год среди заинтересованных конкурентов, могу сделать вывод: конкуренция никому не нужна. Конкуренция нужна только той стороне, которая ущемлена в своих правах. Но как только эта сторона получает какой-то привилегированный доступ, то она тут же становится противником проконкурентных решений. В этом есть какой-то заколдованный круг», — заключил глава МАРТа.