В отношениях Беларуси и Грузии произошел прорыв , считает Александр Лукашенко. Именно это он сказал гостящему в Минске в эти дни грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили. Тем временем, в самой Грузии за последние 13 лет произошло столько прорывов, что в отбывающий самолет Маргвелашвили было бы неплохо посадить все наше правительство на визит по обмену опытом. Мы собрали пять достижений Грузии, из которых Беларуси было бы неплохо вынести свои уроки.

Упрощение условий ведения бизнеса

За последние 13 лет Грузия прошла впечатляющий путь в улучшении делового климата. В рейтинге Doing Business страна была на 100-м месте в 2005 году, на 16-м — по итогам прошлого года. С 2007-го Грузия выпадала из двадцатки лидеров по этому показателю лишь однажды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Добиться этого удалось масштабной либерализацией экономики, реформой госаппарата и налоговой системы. Государство почти ушло из экономики, оставив за собой 6−7% в доле ВВП. В госсобственности остались только трубопроводы, железная дорога и ГЭС «Ингури». Были резко снижены таможеннные тарифы, сняты количественные ограничения на импорт и экспорт, сокращено количество лицензий и кардинально упрощен документооборот.

Чтобы повысить прогнозируемость ситуации в экономике для инвесторов, в 2011 году парламент единогласно одобрил Акт об экономической свободе. Закон установил пределы для госдолга, максимальной доли бюджета и его дефицита от ВВП, запретил создание внебюджетных госфондов, уравнял в правах резидентов и нерезидентов, ввел свободу ввоза и вывоза денежных средств через границу страны. В Грузии ввели пост налогового омбудсмена и разрешили вводить новые налоги только через референдум. За годы реформ из 26 налогов осталось шесть. Ставки старых налогов были снижены. Мелкий бизнес (оборот до 11,2 тыс долларов в год) освободили от налогов вообще.

Некоторые грузинские реформы могут быть слишком резкими для Беларуси (например, отмена минимальной зарплаты), но это не значит, что стоит игнорировать успехи остальных мер.

Дебюрократизация и борьба с коррупцией

За годы реформ в Грузии в два раза сократилось число занятых в госсекторе, на 35% — персонал министерств, число которых урезали с 18 до 13. Из 85 тысяч сотрудников МВД под сокращение попали 75 тысяч, включая всю ГАИ, 14 тысяч сотрудников которой увполили в один день. Затем набрали новых по конкурсу на увеличенную зарплату. Через схожее «очищение» прошли таможенная, налоговая службы и прокуратура.

Пожарную инспекцию упразднили, при этом снизилось число гибелей при пожарах. Упразднен также обязательный техосмотр транспорта, упразднены антимонопольная служба и инспекция цен.

По всей стране появились Дома юстиции — место, где оказываются все услуги госорганов населению и выдаются все справки и сохранившиеся лицензии. Некоторые из них, как и полицейские участки, символически сделаны прозрачными.



Дом юстиции в Тбилиси. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Международной финансовой корпорации, лишь 2% грузин после реформ давали взятки или слышали о том, что кто-то это делал.

Безвизовый режим и туризм

Грузия с самого начала реформ начала открываться миру: граждане почти 100 стран мира (всех, у кого душевой ВВП больше 10 тыс долларов) получили полный безвизовый режим. Процедура получения виз для других была упрощена, в стране легализовали двойное гражданство.

Открытость миру плюс инвестиции в туристическую инфраструктуру дали свой результат. При населении в 3,7 млн человек, в 2014 году в Грузию приехало 4,2 млн туристов. В 2015 году эта цифра выросла до 5,6 млн. Для сравнения — почти 10-милионную Беларусь в 2015-м году посетили всего 300 тысяч туристов.



"Город любви", так грузины называют горный городок Сигнахи, который стал местной жемчужиной за последнее десятилетие. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Параллельно Грузия довела до конца переговоры о безвизовом режиме с ЕС и весной этого года ее граждане уже смогут им воспользоваться.

Реформа образования

При Михаиле Саакашвили в школе с первого класса ввели обязательный английский язык, а детям стали выдавать нетбуки. Сертификация учителей стала также включать тесты на знание английского и навыков работы с компьютером. В Грузии появился специальный фонд для поддержки образования студентов в лучших зарубежных вузах.

Новая власть не прекратила реформы. Президент Маргвелашвили, который сегодня гостит в Беларуси, сам возглавлял грузинское Минобразования. С 2017 года, например, объявлено о двукратном увеличении зарплат учителям в среднем до 350 долларов, ведущим учителям — до 500 долларов (в Грузии есть четыре категории учителей: педагоги-практики, старшие педагоги, ведущие учителя и учителя-менторы).

Другой элемент реформы касается профессионального образования, в нее внедрят немецкий опыт. 37 колледжей по всей Грузии будут вести обучение совместно с предприятиями, где студенты будут проводить больше времени, чем за партой. Им также будут платить минимальную зарплату.

Уход от зависимости от России

Как и многие соседи России, Грузия зависела от поставок российского газа и рынка сбыта. Конфликты с Москвой вынудили кавказскую республику диверсифицироваться. В 2006 году Грузия перешла на закупку азербайджанского газа, оставив долю России на уровне 10% (часть транзитного газа, который идет через Грузию в Армению). Ничего в этом вопросе не изменилось и после прихода к власти партии «Грузинская мечта», олигарха Бидзины Иванишвили, который владеет 1% акций «Газпрома».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2006 году после введения эмбарго на грузинское вино и минералку в России, эти важные для Грузии экспортные продукты потекли на новые рынки. В случае с вином, почти 90% которого экспортировалось в Россию, это потребовало серьезных инвестиций в качество продукта и подтолкнуло развитие традиционного грузинского виноделия. Российский рынок стал восстанавливаться лишь после начала налаживания отношений в 2012 году. Но соглашение об ассоциации с ЕС и выход на европейские рынки уже дал о себе знать: в 2003 на Евросоюз и Россию приходилось по 18% грузинского экспорта, в 2016-м — на ЕС — 27%, на Россию — меньше 10%.

Надо ли объяснять, почему это важный урок для Беларуси, чье мясо и молоко сегодня почти полностью идут на российский рынок с его придирчивым Россельхознадзором?