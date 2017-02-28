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Минкульт про стройку в Куропатах: человеческих останков там нет

01.03.2017 18:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Участок, проданный под строительство бизнес-центра на улице Мирошниченко, находится за пределами места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Так в Министерстве культуры прокомментировали ситуацию с возведением нового здания через дорогу от Куропатах.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

До 2014 года площадка под строительство входила в границы охранной зоны. Но ее изменили после того, как в 2013-м землю продали на аукционе.

В Минкульте говорят, что утвердили новые границы охранной зоны после проведения научно-исследовательской работы и детального изучения территории.

«Границы охранной зоны установлены с восточной стороны историко-культурной ценности, чтобы обеспечить сохранность участка, на котором, по сведениям, существовала дорога. С юго-восточной стороны от памятника истории (где сейчас идет стройка. — прим. TUT.BY) проходила линия ЛЭП (в настоящее время отсутствует), располагалась спортивная площадка, значимых в историко-культурном плане объектов на этом участке нет», — говорят в Минкульте.

Там уверяют, что во время строительства МКАД на этом месте проводились археологические исследования, и человеческих останков обнаружено не было.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня с защитниками Куропат Минска встретился с защитниками Куропат: стройку приостановят как минимум на неделю">встретился мэр Минска Андрей Шорец и другие члены городской администрации. Руководство Мингорисполкома пообщело приостановить стройку как минимум на неделю. За это время власти собираются обсудить проблему с Минкультом и другими ведомствами.

«То, что на этом месте нет костей, было основным аргументом городских властей. Они даже предлагали провести археологические исследования за счет застройщика, чтобы убедиться в этом. Мы на это не согласились, поскольку Куропаты — это мемориал национального значения», — сообщил председатель Партии БНФ Алексей Янукевич.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Акционер компании-заказчика «Белреконструкция» Игорь Онищенко в комментарии TUT.BY высказал свое отношение к сложившейся ситуации. По его словам, во время покупки земли, они не знали, что она находится в охранной зоне, поэтому нынешний конфликт стал для застройщика неожиданностью.

Они готовы строиться в другом месте, если городские власти предоставят им новый участок.

— На сегодня мы приняли решение не приостановить, а полностью остановить стройку. Мы вывезли с участка всю технику, рабочих. И теперь ждем решения города, поскольку оно в его компетенции, — сказал Игорь Онищенко. — Строить там, где люди категорически против, где они приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле стройки бизнес-центра в Куропатах. Местные жители собрали более тысячи подписей против возведения в их районе нового здания. В понедельник рабочие приостановили работы на объекте и вывезли часть техники.

Куропаты — лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Количество жертв до сих пор остается точно неизвестным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек.

Куропаты: могилы, «дорога смерти» и охранная зона. Как менялись границы

 
Теги: Минск
 
 
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